Hirschbachstraße ist gesperrt

An diesem Dienstag beginnen in der Hirschbachstraße zwischen der Braunenstraße und der Hermannstraße die Tiefbauarbeiten an der dortigen Fernwärmeleitung. Die Hirschbachstraße ist dafür in diesem Abschnitt voll gesperrt, Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer sind ausgeschildert. Die OVA-Buslinie 81 (Rötenberg/Heide) wird während der Baumaßnahme über die Heidestraße zurück zur Rötenbergstraße geführt. Die Haltestellen Hirschbachstraße und Braunenstraße entfallen, Ersatzhaltestellen sind an der Einmündung Heidestraße/Fahrbachstraße sowie an der Ecke Hirschbachstraße/Braunenstraße eingerichtet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 13. April. Foto: Peter Schlipf