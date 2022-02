Hirschbachclub spendet 1299 Euro

Wie in keinem andern Stadtteil haben sich im Hirschbach sieben soziale Einrichtungen angesiedelt. Ohne große Proteste. Im Gegenteil. Der Hirschbachclub unterstützt alljährlich eine dieser Einrichtungen mit einem „sozialen Förderprojekt“. 2021 galt dies mit einer Spende für „Spielehäuschen“ im neuen Waldorfkindergarten, der mit einer „Gänseblümchengruppe“ eröffnet wurde. Den Scheck über 1299 Euro überreichten der Clubvorsitzende Christoph Rohlik und die Kassenverwalterin Inge Diebold-Welt an die Waldorf-Geschäftsführerin Marlene Kuhn und die Kindergartenleiterin Verena Uhl. Bei einem Rundgang zeigten sich die Gäste äußerst überrascht, wie sich die 1997 im Hirschbach eröffnete Freie Waldorfschule entwickelt hat und was gerade in jüngster Zeit Neues entstanden ist. Trotz Corona-Pandemie. Foto: Erwin Hafner