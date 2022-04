Hirschbachclub ärgert sich übers Kulturamt

Der Hirschbachclub möchte in Ermangelung eigener Räume drei im Stadtteil wohnenden Künstlerinnen im Kulturbahnhof KubAA eine Ausstellung ermöglichen. Darüber hat in der Hauptversammlung der Vorsitzende Christoph Rohlik informiert. Doch dieses Vorhaben stoße auf Widerstand des Kulturamts. Aus grundsätzlichen und formalrechtlichen Erwägungen, wie es heiße. Das auf 500 Menschen ausgelegte Foyer müsse frei bleiben und vertrage keine Umänderungen, beispielsweise durch Stellwände.

Darüber ist im Club Unmut laut geworden. Überdies sei die lange Bartheke eine Fehlkonstruktion, weil sie nicht abschließbar sei, so dass das Getränkegut jedes Mal hin und her transportiert werden müsse.

Zu Beginn der Sitzung wurde zunächst der zehn Clubmitglieder gedacht, die in den beiden Pandemie-Jahren verstorben sind. Rohlik erinnerte dann an die zurückliegenden Clubaktivitäten, die trotz Corona möglich waren. Auch an die Renovierung des verwahrlosten „Linden-Plätzle“, wo jetzt zwei Tafeln über die Besonderheiten des Stadtteils und des Clubs aufgestellt wurden. Das Projekt „Gemeinsam tafeln“ von zwei Köchinnen und einem Koch habe sich gut weiterentwickelt und 730 Euro in die Clubkasse gebracht.

Der Bericht über die gute und von Josef Strobel geprüfte Kassenlage musste verlesen werden, weil die Kassenverwalterin Inge Diebold-Welt erkrankt war. Zustimmung fand eine Erhöhung des Jahresbeitrags von 12.50 auf 17.50 Euro.

Im Jahresprogramm wurde nochmals auf den Ausflug auf die Heuneburg und nach Biberach hingewiesen. Das obgliate soziale Förderprojekt sieht in diesem Jahr die Erneuerung des Gartenzauns im Internationalen Garten vor. Rohlik plant zur Förderung der Kommunikation untereinander zudem einen Tag der offenen Tür aller sieben im Hirschbach angesiedelten Einrichtungen, der Firmen und Gaststätten dort.

Den mit 90 Jahren Ältesten im Club, Erwin Hafner, ehrte Rohlik für 50 Jahre Mitgliedschaft. Rohlik wies auf die vielfältigen Verdienste des Ehrenmitglieds für den Hirschbachclub und den Stadtteil hin, nicht zuletzt durch dessen publizistische Beiträge. Dann wurde auch Christoph Rohlik geehrt. Aus den Händen von Waltraut Rieger durfte er für 25-jährige Mitgliedschaft einen Ehrenteller entgegennehmen.