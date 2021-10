Hirschbach darf sich wieder schlängeln

So könnte der Hirschbach vor über 100 Jahren ausgesehen haben: Dank der Renaturierung ist aus dem zuvor schnurgeraden „Kanal“ nun wieder ein in weiten Kurven mäandernder Bach geworden. Das sieht nicht nur schön aus, sondern dient auch der Ökologie, dem Artenschutz und dem Hochwasserschutz. Über 430 Meter windet er sich jetzt durch künftige Feuchtwiesen und sumpfige Abschnitte. Es war die bisher größte und aufwendigste Umgestaltung des Hirschbachs.

Kleinere ökologische Umbauten gab es schon zuvor. 2005 im Bereich der Walddorf-Schule und 2011 ganz oben im Bereich „Winkenloch“. Bevor die Bagger anrückten, mussten die als gefährdet eingestuften Steinkrebse umgesiedelt werden. Das übernahm der BUND-Ortsverband Aalen mit 15 ehrenamtlichen Helfern. „Die Arbeit hat viel Spaß gemacht“, erklärt der Vorsitzende Hanspeter Pfeiffer. Und bei den Baggerarbeiten musste vorsichtig vorgegangen werden, erläutert Robert Jenewein (Umweltamt). Der Bagger durfte vorher nicht im Kocher im Einsatz gewesen sein. Denn sonst hätte die Gefahr bestsanden, dass die Krebspest auch in den Hirschbach eingeschleppt wird. Die kam über den amerikanischen Krebs in deutsche Gewässer. Er selbst stirbt nicht daran, aber die einheimischen Arten wie der Edel- oder eben der Steinkrebs.

Mit den Arbeiten, so Aalens Erster Bürgermeister, habe man nicht nur einen besseren Schutz vor Hochwasser und mehr Ökologie, sondern auch einen Teil des Hirschbachtals sehr attraktiv gestaltet. Wolfgang Steidle wähnte sich dann auch bei bestem strahlendem Spätherbstwetter „im schönsten Wiesengrunde.“

Der Hirschbach, erklärte Grünflächen- und Umweltamtsleiterin Maya Kohte, kann nun „maximal mäandrieren.“ Der ökologische Umbau sei auch ein „wunderbares Beispiel“ dafür, wie gut das Amt, die Landwirte und der BUND zusammengearbeitet hätten.

Die Arbeiten waren nicht ganz einfach, erinnerte Jenewein. Da liegt an dem recht starken Gefälle des Hirschbachs. Auf nur 200 Metern Länge legt er einen Höhenunterschied von fünf Metern zurück. Ein wichtiges Ziel war es, erläuterte Steidle weiter, den Bach deutlich zu verlangsamen und das Grundwasser weiter anzureichern. Über 4000 Kubikmeter Erde wurden bewegt und wieder vor Ort eingebaut. Zuvor war der begradigte Hirschbach in diesem Bereich 185 Meter lang, jetzt windet es sich über 430 Meter. 4250 Quadratmeter groß ist die Mulde als „Retentionsfläche“ bei starken Regenflächen. Was jetzt noch folgt ist die Anpflanzung von standorttypischen Gehölzen und das Aussäen von Pflanzen, die hier natürlicherweise vorkommen.