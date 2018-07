Hinten sicher, vorne chancenreich. Fußball-Drittligist VfR Aalen hat sein Testspiel am Sonntag in Wenkheim gegen Oberligist Stuttgarter Kickers mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Nach einem Foul von Johannes Ludmann an Mattia Trianni verwandelte Gerrit Wegkamp den fälligen Strafstoß nach 13 Minuten zum 1:0. Natsuhiko Watanabe (35.) und Trianni (43.) hatten weitere Möglichkeiten, die Führung deutlicher zu gestalten.

Defensiv ließ der VfR auch nach der Pause nichts anbrennen. Marcel Bär scheiterte in der 65. Minute aus kurzer Distanz am gut reagierenden Keeper Manuel Schneck, auch Matthias Morys hatte eine gute Einschussmöglichkeit auf dem Fuß. Es blieb bei dem einen Treffer.

Der Gegner steht tief

Und so resümierte VfR-Trainer Argirios Giannikis: „Wir haben keine Chance zu gelassen, das war in Ordnung. Der Gegner stand sehr tief und hat es uns schwer gemacht, die Räume zu finden. Wir hatten noch vier, fünf gute Chancen ein Tor mehr zu machen. Schlussendlich war die Frische nicht da, aber dafür war es ein ordentliches Spiel.“

Am Freitagabend hatten es die Aalener noch mit dem Kickers-Stadtrivalen VfB Stuttgart II zu tun beim 1:1-Remis in Waldhausen. Demnächst ist wieder Frische gefragt: Zur Generalprobe für den Saisonstart in der 3. Liga am 28. Juli reist ein Zweitligist zum VfR an. Im abschließenden Testspiel trifft der VfR am Samstag (12 Uhr) in der Ostalb-Arena auf Holstein Kiel.