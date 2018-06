Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt

„Voces8“ hat sich mit seiner unkonventionellen Art des Auftritts und der Programmgestaltung in kürzester Zeit an die Spitze der A-cappella-Welt gesungen. In der Aalener Stadthalle präsentieren „Voces8“ am Sonntag, 4. Oktober, um 19 Uhr ihr Programm „Passions: Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt – Menschliche und musikalische Extreme“.

Ihr Repertoire ist ebenso vielseitig wie ihr Tourneekalender, und sie sind in Europa ebenso erfolgreich wie in Nordamerika oder Asien. Neben den vielen Konzerten pro Jahr geben die zwei Sängerinnen und sechs Sänger aus Großbritannien weltweit auch Workshops und Meisterkurse und erreichen damit jährlich rund 20 000 Kinder und Jugendliche.

In der Aalener Stadthalle präsentieren „Voces8“ am Sonntag, 4. Oktober, um 19 Uhr ihr Programm „Passions: Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt – Menschliche und musikalische Extreme“ und spannen dabei einen weiten Bogen, von William Byrd über Claudio Monteverdi und Sergej Rachmaninov bis hin zu traditionellen Spirituals und Duke Ellington.

Vor der Weiterreise zum nächsten Tourneeort hält das Ensemble am Montagvormittag einen Workshop für rund 700 Schülerinnen und Schüler der drei Aalener Gymnasien.

Karten zu 22, 20 und 17 Euro (Schüler/Studenten 5 Euro) sind erhältlich im Vorverkauf bei Musika, Bahnhofstraße 1 bis 3, in Aalen, Telefon (07361) 55810.