Hillebrand vorm Auftakt mit Luxusproblem

Endlich geht es wieder los mit den Pflichtspielen in der Fußball-Verbandsliga. Der TSV Essingen muss dabei an diesem Samstag um 15 Uhr beim SSV Ehingen-Süd antreten. Der kommende Gastgeber steckt mitten im Abstiegskampf, würden sich aber mit einem Dreier gegen die Essinger im Idealfall über den Strich springen können.

Dass die Ehinger Tore schießen können, das haben sie erst in der vergangenen Woche bewiesen, als sie den Ligarivalen Normannia Gmünd bei den Gmündern zuhause mit 5:1 vom Platz geschossen haben. Das dürfte Warnung genug sein für die Mannschaft von Dennis Hillebrand. „Spätestens seit diesem Ergebnis sollte jedem bei uns im Verein klar sein, dass auch Ehingen trotz seiner Tabellensituation über gehörig Potenzial verfügt“, hat auch Hillebrand dieses Ergebnis natürlich mitbekommen. Doch auch Essingen kann mit dem Wochenende der Generalprobe – genauer: der Generalproben - zufrieden sein. Am Samstag hat sich der TSV mit 1:3 gegen den Regionalligisten FC Memmingen gut geschlagen und am Sonntag dann den Ligarivalen VfB Neckarrems mit 1:0 besiegt. „Speziell beim letzten Test gegen Neckarrems waren wir schon etwas nervöser, denn jetzt geht es endlich wieder um Punkte“, so Hillebrand.

Personal da, Austragung fraglich

Personell werden Hillebrand weiterhin die Langzeitverletzten Tim-Ulrich Ruth, Atilla Acioglu und Nico Zahner. Thorben Joos und Jan-Philipp Klein hatten unter der Woche einen grippalen Infekt, dürften aber bis Samstag fit sein. Ansonsten kann der TSV-Trainer aus dem Vollen schöpfen, eine noch nicht häufig dagewesene Situation. „Das heißt für mich, dass ich am Wochenende vier Spieler enttäuschen muss, die nach sechs Wochen Vorbereitung nicht einmal im Kader stehen werden“, sagt Hillebrand zu dieser Luxussituation. Derweil steht noch gar nicht fest, ob in Ehingen überhaupt angepfiffen werden kann. Zwar verfügen die Ehinger über einen Kunstrasenplatz, doch an den Seiten türmen sich derzeit noch Schnee- und Eisberge. Nach einer Schiedsrichterbegehung am vergangenen Montag haben die Verantwortlichen noch den Kopf geschüttelt ob eines möglichen Anpfiffs.

„Wir bereiten uns voll auf Ehingen vor, fahren aber auch zweigleisig. Denn wenn die Partie tatsächlich ausfallen sollte, möchten wir auf jeden Fall einen Test absolvieren“, so Essingens Trainer. Diese Partie würde auf dem eigenen Kunstrasenplatz stattfinden, so viel steht zumindest schon einmal fest.

In Ehingen versuchen sie es aber mithilfe der Gemeinde und einer Schneefräse, die restlichen Eismassen zu beseitigen, zumal es Richtung Wochenende wärmer werden soll. Hillebrand: „Die wollen auch auf jeden Fall spielen.“