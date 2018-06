Highlight gegen Holstein Kiel

Der Fußball-Drittligist VfR Aalen hat seinen Sommerfahrplan veröffentlicht. Mit dem Laktattest und der Leistungsdiagnostik beginnt an diesem Dienstag die Vorbereitung auf die neuen Saison. Die erste öffentliche Trainingseinheit unter dem neuen Cheftrainer Argirios Giannikis steht an diesem Mittwoch um 14 Uhr auf dem Programm.

Acht Testspiele wurden für die Vorbereitungsphase vereinbart. „Uns ist es wichtig, dass die Fans in der gesamten Region die Chance haben, unsere Mannschaft in der Vorbereitung praktisch vor der Haustür live erleben zu können“, so Giannikis.

Die Mannschaftspräsentation steigt am 14. Juli um 13.30 Uhr im Rahmen des Sparkassen-Familienfestes, dann präsentiert sich das komplette Team mit allen Neuzugängen auf der Bühne am Aalener Sparkassenplatz. Höhepunkt ist das offizielle Saisoneröffnungsspiel am 21. Juli in der Ostalb-Arena gegen Zweitligist Holstein Kiel.

Die Anstoßzeit ist noch nicht final festgelegt. Umrahmt wird die Begegnung von einem Familientag. So erhalten die VfR-Fans unter anderem die Möglichkeit, nach der Partie Autogramme der gesamten Mannschaft zu sammeln. Im VfR-Kader befinden sich bekanntlich viele neue Spieler.

Die Vorbereitungstermine

im Überblick:

Di., 19.6.: Laktattest an der Uni Tübingen; Mi., 20.6., 14 Uhr: Trainingsauftakt im Greut.

Sa., 30.6., 16 Uhr: Neunheim & Friends - VfR Aalen (Sportgelände Neunheim); So., 1.7., 15 Uhr: SSV Stimpfach & Friends - VfR Aalen (Sportgelände Stimpfach); Mi., 4.7., 19 Uhr: SSV Aalen - VfR Aalen (SSV-Stadion); Sa., 7.7., 13.30 Uhr: FV Unterkochen - VfR Aalen (Häselbachstadion Unterkochen); So., 8.7., 17.30 Uhr: TSV Nördlingen - VfR Aalen (Sportgelände Fremdingen, Am Sportplatz, 86742 Fremdingen); Fr., 13.7., 18.30 Uhr: VfR Aalen - VfB Stuttgart II (Sportgelände Waldhausen).

Sa., 14.7., 13.30 Uhr: Offizielle Teampräsentation im Rahmen des Sparkassen-Familienfestes (Sparkassenplatz Aalen); So., 15.7., Anstoßzeit noch offen: VfR Aalen - Stuttgarter Kickers (Sportgelände TSV Wenkheim, Lindenstraße 6, 97956 Werbach).

Sa., 21.7., Anstoßzeit noch offen: Saisoneröffnungsspiel VfR Aalen - Holstein Kiel mit Familientag, Mannschaftsvorstellung und Autogrammstunde in der Ostalb Arena.

29.7. - 1.8.: 1. Spieltag in der 3. Liga der Saison 2018/2019. Gegner noch offen.