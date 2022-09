Highlight am Tag des offenen Denkmals: Eisenkunstguss in Wasseralfingen

Das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals, „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“, ist für den Verein der Eisenfreunde 1365 Ostwürttemberg Programm.

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, wird der Verein der Eisenfreunde zusammen mit befreundeten lokalen Vereinen und historisch interessierten Gruppen die Industriegeschichte des Wirtschaftsraums Ostwürttemberg der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Aufgrund der reichen Erzvorkommen, Wälder und Wasserkräfte entwickelten sich im Gebiet von Kocher und Brenz im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Berg- und Hüttenwerke, die im 19. Jahrhundert den Kern für die Industrialisierung der Region in ganz Württemberg bilden sollten. Von Heidenheim bis Rainau-Buch, entlang der Brenz und dem Kocher, werden den ganzen Tag Führungen und Aktionen zum Thema Eisengewinnung und deren Verarbeitung angeboten.

In Heidenheim wird der Südwestturm von Festung Schloss Hellenstein vorgestellt. Der Königsbronner Kulturverein öffnet nicht nur die Pforten des Flammofens und die Feilenschleiferei, sondern im neu eröffneten Sudhaus werden auch Gäste bewirtet.

Die Schüler des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums werden um 13 Uhr am Römerkeller bei Oberkochen ein Theaterstück aufführen. In Unterkochen stehen die Kocherburg und das Läuterhäusle im Fokus. Am Aalener Burgstall wird es um 15 Uhr eine Führung geben, und der Tiefe Stollen in Wasseralfingen ist ganztägig zugänglich.

Auf dem ehemaligen Gelände der Schwäbischen Hüttenwerke wird die Ofenplattensammlung von 10 bis 15 Uhr ebenfalls durch stündliche Führungen zugänglich sein.

Als Highlight bieten die Eisenfreunde eine geführte Tour vom Flammofen in Königsbronn bis zur Ofenplattensammlung in Wasseralfingen mit dem Besuch der Highlights entlang der Aktionen zum Thema Eisengewinnung und deren Verarbeitung.

Anmeldung erforderlich unter: info@eisenfreunde1365.de