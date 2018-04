an) - Für den TSV Untergröningen ist es ein erfolgreicher letzter Tischtennis-Spieltag gewesen - mit dem Klassenerhalt für die Verbandsliga-Damen.

Damen Verbandsliga: TSV Untergröningen - SC Berg 8:0. Am Wochenende stand für das junge Untergröninger Verbandsliga Quartett das Abstiegsduell gegen die Damen des SC Berg auf dem Programm. Mit einem in dieser Höhe unerwartet deutlichen 8:0-Erfolg am Samstag gegen den SC Berg bleiben die Kochertälerinnen auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga. Der 8:5-Auswärtserfolg am Sonntag gegen den TTC Gnadental war für TSV dann noch das berühmte „Tüpfelchen auf dem i“.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Nina Feil/Laura Henninger (1), Clara Nieto/Amelie Fischer (1); Einzel: Nina Feil (2), Laura Henninger (2), Clara Nieto (1), Amelie Fischer (1).

TTC Gnadental – TSV Untergröningen 5:8

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Nina Feil/Laura Henninger (1), Clara Nieto/Amelie Fischer (1); Einzel: Nina Feil (1), Laura Henninger (2), Clara Nieto, Amelie Fischer (3).

Mädchen U-18-Landesliga: TSV Untergröningen - TSV Illertissen 5:5. Der Landesliga-Meister aus Untergröningen beendet Saison mit einer Punkteteilung. Umkämpft und emotional war die Begegnung in der Mädchen-Landesliga zwischen dem TSV Untergröningen und den Gästen vom TSV Illertissen; am Ende steht eine Punkteteilung.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Cristina Krauß/Anja Reiner (1), Julianna Wolf/Lotte Groß; Einzel: Cristina Krauß (1), Anja Reiner (1), Julianna Wolf (2), Lotte Groß.

Jungen U-18 - Bezirksliga: SV Waldhausen - TSV Untergröningen 2:6. Die Kochertäler beenden Saison mit Aufstieg in die Landesklasse. Auf Grund einiger Ausfälle kamen gleich drei Mädchen-Spielerinnen zum Einsatz. Fabian Prochaska und Yeliz Kocbinar gewannen zum Auftakt mit 3:1 gegen Lukas Döbber und Simon Saur während Amelie Fischer und Cristina Krauß mit 1:3 gegen Lennard Lustig und Leon Meißner das Nachsehen hatten.

SV Waldhausen (Punkte): Doppel: Lennard Lustig/Leon Meißner (1), Lukas Döbber/Simon Saur; Einzel: Lennard Lustig, Leon Meißner, Lukas Döbber (1), Simon Saur.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Fabian Prochaska/Yeliz Kocbinar (1), Amelie Fischer/Cristina Krauß; Einzel: Fabian Prochaska (2), Amelie Fischer (2), Cristina Krauß (1), Yeliz Kocbinar.