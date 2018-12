Hier wird gebaut

Viele Baustellen wurden bereits abgeschlossen, dennoch wird im Dezember in Aalen weiter gebaut. An folgenden Stellen gibt es deshalb Behinderungen im Straßenverkehr:

Der Berliner Platz wird bis Mitte Dezember neu gestaltet. Auf dem Berliner Platz kann geparkt werden. Die Zufahrt zum Quartier Schillerhöhe ist währenddessen möglich. Die Parkplätze zwischen Stadthalle und Steimlestraße stehen nicht zur Verfügung. Für Stadthallenbesucher, die von Westen über die Hüttfeldstraße kommen, gibt es Stellplätze hinter der Stadthalle und an der Hüttfeldstraße. Besucher aus Richtung Osten und Innenstadt können auf dem Festplatz Greut parken. Fußgänger werden um die Baustelle geführt.

In Bereich B19 / Anschlussstelle Unterkochen werden Einfädelspuren Richtung Oberkochen und Aalen gebaut. Die Rampe ist nicht mehr gesperrt, die Umleitung aufgehoben. Die Einfädelspuren bleiben aufgrund von Restarbeiten sowohl in Richtung Oberkochen als auch in Richtung Aalen bis Mitte Dezember gesperrt.

An der Stuttgarter Straße erstellt die Wohnungsbau Aalen ein Wohn- und Geschäftshaus. Während das Baugerüst bereits abgebaut wurde, bleibt für den weiteren Ausbau die Verkehrsregelung bestehen. Für die Baustelleneinrichtung wird bis Mitte 2019 eine Fahrspur der Stuttgarter Straße stadtauswärts gesperrt.

Die Osterbucher Steige ist bis Ende Dezember halbseitig gesperrt. Grund: Es werden Versorgungsleitungen eingebaut. Auch in der Fahrbachstraße werden Versorgungsleitungen verlegt. Diese Straße ist bis Mitte Dezember voll gesperrt. Die Baumaßnahme wird im Frühjahr 2019 abgeschlossen. Es kommt zu Teilsperrungen. Eine Umleitung für den Busverkehr ist eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Voll gesperrt werden muss bis Mitte Dezember der Vogelsangweg in Dewangen, hier werden Versorgungsleitungen gelegt und die Arbeiten an der Neuen Mitte abgeschlossen. Zudem muss die Fachsenfelder Straße auf Höhe der Baustelle halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Bis Ende Dezember wird in der Zebertstraße der Asphalt erneuert, weshalb die Straße teilweise gesperrt wird.

Im Dezember werden zwischen den Ortsteilen Treppach und Fachsenfeld Schadstellen saniert. Hierfür muss die K 3325 für fünf Tage voll gesperrt werden.

Der Breitbandausbau in Beuren führt in der Ortsdurchfahrt Beuren zu Sperrungen. Bis Mitte Dezember ist mit einer halbseitigen Sperrung mit Signalanlage in der Hohenloher Straße zu rechnen. Weiter ist der Dellenhäuleweg bis dahin halbseitig und teilweise voll gesperrt.