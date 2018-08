Hier kommen Autofahrer in Aalen aktuell nicht weiter

Trotz der anstehender Bauferien wird in Aalen an folgenden Baustellen weiter angepackt. An folgenden Stellen könne es Behinderungen im Straßenverkehr geben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Zuge der Ertüchtigung des Limesmuseums wird auch der Berliner Platz neu gestaltet. Dafür ist die Sankt-Johann-Straße im Baustellenbereich halbseitig, zeitweise voll gesperrt. Auf dem Berliner Platz kann nicht geparkt werden. Die Bauarbeiten dauern bis etwa Ende November. Die Zufahrt zum Quartier Schillerhöhe ist immer möglich. Auch die Parkplätze zwischen Stadthalle und Steimlestraße stehen nicht zur Verfügung. Für Stadthallenbesucher, die über die Hüttfeldstraße kommen, gibt es Stellplätze hinter der Stadthalle und an der Hüttfeldstraße. Besucher aus Richtung Osten und der Innenstadt werden auf den Greutplatz umgeleitet, Fußgänger werden um den Baustellenbereich herum geführt.

In Bereich B19 / Anschlussstelle Unterkochen werden Einfädelspuren Richtung Oberkochen und Aalen gebaut – letztere ab 20. August bis Ende Oktober, wozu die Rampe voll gesperrt wird. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Schlatäcker II schreiten voran. Ab 20. August wird bis 6. September die Ziegelstraße voll gesperrt, da die Kreuzung mit Zufahrt ins Wohngebiet gebaut wird. Auch der Geh- und Radweg entlang der Ziegelstraße ist nicht nutzbar.

An der Stuttgarter Straße erstellt die Wohnungsbau Aalen ein Wohn- und Geschäftshaus. Für die Baustelleneinrichtung ist bis etwa Ende November eine Fahrspur der Stuttgarter Straße stadtauswärts gesperrt.

Anfang April hat der Ausbau der Ortsdurchfahrt Aalen-Waiblingen begonnen. Die Ortsdurchfahrt ist voll gesperrt. Dauer der Baumaßnahme: bis Oktober 2018.

Der Teilort Rauental wird derzeit ans Glasfasernetz angeschlossen. Bis Mitte August ist deshalb die Durchfahrtsstraße „Im Rauental“ halbseitig gesperrt. Dort steht eine Baustellenampel.

Wegen Gleis- und Weichenarbeiten auf der Remsbahn zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen wird von 25. August bis 16. September ein Schienenersatzverkehr angeboten. Die Busse starten und halten in der Bahnhofsstraße vor dem Alten Postamt.

Die Osterbucher Steige ist ab 13. August bis etwa Mitte Oktober für vier Wochen halbseitig gesperrt. Grund: Es werden Versorgungsleitungen eingebaut. Dort steht eine Baustellenampel.

Anfang September bis Anfang November wird in der Zebertstraße der Asphalt erneuert, weshalb die Straße teilweise gesperrt wird. Die Zufahrt für Anlieger ist möglich.