Hier kann jeder ganz ohne Müll einkaufen

Von Oliver Helmstädter

Generationen sind mit dem Namen Neher aufgewachsen. Die Rutsche im längst geschlossenen „Neher – Haus des Kindes“ in der Neuen Straße in Ulm begeisterte über Dekaden den Nachwuchs – bis mit dem Bau der Neuen Mitte 2005 das Innenstadt-Geschäft geschlossen wurde. Unter dem Namen „Hoppala“ verkauft ein Zweig der Familie weiterhin in Neu-Ulm Kinder- und Babyausstattungen. Doch die Wurzeln des Unternehmens sterben ab: Mitte des Jahres wird Hans-Peter Neher sein Korbwarengeschäft in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße schließen.