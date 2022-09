Schwaben trifft Asien: Hier gibt es das beste Sushi in der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #43 küren wir das beste Sushi.

Wie geht gutes Sushi

Sushi ist eigentlich keine allzu komplizierte Sache. Fisch, Reis und Algen gehören in die Basisvariante. Wie mit allem, was einfach ist, gilt: Die Zutaten machen die Qualität aus. Der Fisch muss frisch sein und ein kräftiges Aroma haben, schließlich ist er der Hauptdarsteller. Der Reis braucht eine Konsistenz, die zwar klebt, aber nicht schleimig ist. Außerdem sollte er mit einem Reisessig vermischt sein, der nicht zu penetrant schmeckt. Auch die Alge soll nur geschmackliche Nuancen setzen.

Crash-Kurs im Sushi-Knigge: So isst man die japanischen Häppchen

1. Stäbchen statt Besteck: Wer möglichst authentisch Sushi essen möchte, sollte zu Stäbchen statt zu Messer und Gabel greifen. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, dass die kleinen Häppchen auch unfallfrei den Weg in den Mund finden, darf mit den Fingern zugreifen.

2. Keine falschen Signale aussenden: Auch wenn es verlockend wirkt: Das Sushi niemals mit dem Stäbchen aufspießen. Die Stäbchen senkrecht ins Essen zu stecken, gilt in Japan vielerorts als Symbol für ein Totenmahl.

3. Nicht schneiden, abbeißen oder quetschen: Sushi wird ganz bewusst in mundgerechten Portionen serviert - im besten Fall sollte es deshalb auch in einem Stück verzehrt werden. Im Falle ist Abbeißen ist aber immer noch besser als das Sushi auf dem Teller zu schneiden oder mit den Stäbchen zu zerquetschen.

4. Ingwer als Neutralisator: Der eingelegte Ingwer auf dem Teller ist keine Beilage im eigentlichen Sinne, sondern soll zum Neutralisieren der Geschmackssinne zwischen den verschiedenen Sushi-Sorten dienen.

5. Das richtige Getränk: Zum authentischen Sushi-Genuss darf auch das richtige Getränk nicht fehlen. In Japan wird zu Sushi oftmals grüner Tee oder Reiswein gereicht. Wir finden: Alternativ passen aber auch trockener Wein oder Bier zu dem Fischgericht.

Hier gibt's das beste Sushi

1. Kokono in Aalen

Wer Sushi und asiatisches Essen liebt, sollte bei einem Besuch in Aalen auf jeden Fall einen Abstecher ins Kokono an der Julius-Bausch-Straße 50 machen. Ob Maki, Nigiri, Tempura- oder sogenannten Inside-Out-Rolls - im Kokono in Aalen gibt es fast alles, was das Sushi-Herz begehrt.

Die Füllungen reichen von flambiertem Lachs und Thunfisch über Jakobsmuscheln, Salzwasseraal, Tobiko, Kaviar bis zu eingelegten Garnelen, umhüllt von Nori-Algenblättern, gebratener Fischhaut oder einem Tempuramantel. Auch bei den Inside-Out-Rolls können sich Gäste auf frische Zutaten wie Avocado, Gurke, Mango, Feige oder auch Apfel freuen.

Zu empfehlen sind außerdem die selbstgemachten Limonaden, zum Beispiel in ausgefallenen Geschmacksrichtungen wie Ananas-Ingwer, Passionsfrucht-Minze oder Kumquat-Ingwer.

Selbstgemachte Limonaden wie hier in der Geschmacksrichtung Ingwer-Ananas gibt es im Kokono in Aalen in verschidenen Sorten. (Foto: Larissa Hamann)

Winkekatzen, aufdringlich rote-goldene Möbelstücke, Dekorationen an der Kitschgrenze und Einwegstäbchen sind hier ebenfalls Fehlanzeige. Eine dezente, asiatisch anmutende Einrichtung aus Bambus, indirektem Licht und dunklen Holzmöbeln schaffen eine moderne Atmosphäre, die statt zum Abholen auch zum Verweilen einlädt. Für einen gewissen Wow-Effekt sorgen zudem auch der Einsatz von Lebensmittelfarben und Trockeneis, mit denen die Gerichte kunstvoll angerichtet werden.

2. Restaurant Krea in Tettnang

Als eines der beliebtesten Sushi-Restaurants in der Region gilt das „Restaurant Krea“ in Tettnang. Und das zurecht: Denn hier kann man geschmacklich hervorragendes Sushi essen. Die Auswahl im Krea ist groß, denn neben den klassisch in Sojablatt gerollten Krea-Special Rolls, gibt es auch die in Weizenfladen gerollten Krea-Burrito-Rolls. Sushi mit Lachs oder mit Hähnchenfilet schmecken ausgezeichnet, für fleischlose Liebhaber gibt es aber auch vegetarische und sogar vegane Sushi-Alternativen.

Außerdem bietet das Krea auf Vorbestellung auch verschiedene Menüs an. So kann man neben den verschiedenen Sushi-Variationen die anderen Geschmackserlebnisse der asiatischen Küche austesten. Im gemütlich eingerichteten Restaurant lässt sich das Sushi genießen, allerdings sollte man frühzeitig wissen, wann man dort Essen will. Die Nachfrage ist recht groß – aber das spricht ja auch für Qualität.

3. Sushi & Nem in Ravensburg und Friedrichshafen

An der Ecke von Karlstraße und Schussenstraße gibt es hier sehr ordentliches Sushi. Besonders gut ist der rohe Lachs, der wirklich aromatisch und fein schmeckt. Nur manchmal bekommt der Reis hier einen Schuss zu viel Essig ab und wird dadurch ein wenig zu sauer. Lohnenswert sind hier nicht nur die Basics wie Maki oder Nigiri, sondern durchaus auch der Teil der Karte, den die Inhaber "Fusion Sushi" nennen. Hier finden sich einige spannende Kreationen, die durchaus einen Versuch wert sind.

Sushi bei Sushi und Nem in Ravensburg: Unser 3. Platz in dieser Woche3. (Foto: simü)

Die besten Sushi-Restaurants – empfohlen von unseren Followern auf Instagram

Die Region hat laut unseren Followern eine Vielzahl an tollen Sushi-Restaurants zu bieten, deren Betreiber ihr Fach wahrlich zu verstehen scheinen. 78 Userinnen und User (Stand: 13.09.22, 11:00 Uhr) haben abgestimmt, wo sie am liebsten Sushi essen - und es scheint mit großem Abstand einen klaren Sieger der Herzen zu geben:

Platz: Restaurant KREA, Tettnang Platz: GENJI Restaurant, Meckenbeuren Platz: Sushi & Nem, Ravensburg/Friedrichshafen

Aber auch Buddha-Kitchen in Neu-Ulm, das Noriko Sushi & Ramen in Biberach, das Zeughaus Überlingen, ebenso wie das Mikenzo in Ulm und das Kokoko stehen auf der Favoritenliste unserer Follower.

Bei aller Qual der Wahl gilt aber letzten Endes: Auf welche Art von Sushi und welches Restaurant Ihre Wahl auch fällt - lassen Sie es sich auf jeden Fall schmecken.