Hier finden Corona-Patienten Hilfe

Am Samstag, 4. April, hat die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg auf dem Greutplatz in Aalen ihren Betrieb aufgenommen. Seitdem werden Patienten mit fieberhaftem Infekt von den niedergelassenen Ärzten im gesamten Ostalbkreis an die Fieberambulanz verwiesen.

Bei auftretenden Krankheitssymptomen sollte zunächst der Hausarzt telefonisch kontaktiert oder außerhalb der Praxiszeiten die Notfallnummer der Kassenärztlichen Vereinigung Telefon 116 117 angerufen werden.

Die Fieberambulanz hat täglich - auch an Sonn- und Feiertagen, also auch über das gesamte verlängerte Osterwochenende - von 8:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Das Landratsamt Ostalbkreis bietet im Zusammenhang mit Corona mehrere Hotlines an. Diese sind über die Osterfeiertage wie folgt erreichbar:

Das Gesundheitsamt ist am Karfreitag, 10. April, nicht besetzt. Am Ostersamstag, 11 April ist das Amt von 10 bis 14 Uhr besetzt. Nicht besetzt ist das Gesundheitsamt am Ostersonntag, 12.April und Ostermontag, 13. April. Kontaktdaten: 07361 503-1900 oder -1901, corona@ostalbkreis.de

Der Zuständigkeitsbereich der Entisolierung ist am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nicht, am Ostersamstag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Kontaktdaten: 07361 503-1128 oder -1129, entisolierung@ostalbkreis.de.

Emotional belastete Corona-Erkrankte können sich unter 07361 503-1919 melden. Die Hotline ist am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nicht besetzt. Am Ostersamstag sind die Mitarbeiter von 8 bis 16 Uhr erreichbar.