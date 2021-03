Hickhack für Supermärkte und Kunden

Zur Einführung der Oster-Ruhetage und deren Aufhebung am Mittwochmittag wollten sich die Pressestellen der in der Region ansässigen Discounter nicht äußern. „Zu politischen Entscheidungen nehmen wir keine Stellung“, teilt etwa die Pressestelle von Lidl mit.

„Auch wenn der Gründonnerstag als Ruhetag gecancelt wurde, bitten wir die Kunden, vorausschauend zu planen und Einkäufe über die gesamte Öffnungszeit verteilt zu tätigen, um so das Ansteckungsrisiko gering zu halten“, heißt es von der Pressestelle Aldi Süd. Auch die Pressestelle des Discounters Netto appelliert an Kunden, ihren Einkauf so zu planen, dass Wartezeiten in den Filialen möglichst gering gehalten werden.

„Bereits im vergangenen Jahr haben wir Tage mit besonders hoher Kundenfrequenz wie an Ostern und Weihnachten gut gemeistert“, lautet die Aussage der Pressestelle von Kaufland. Insofern werde der Supermarkt auch dieses Jahr die Tage vor Ostern gut über die Bühne bringen.

Gut gerüstet sieht sich auch die Rewe-Group mit ihren Läden Rewe und Penny, die ihren Kunden neben dem regulären Einkauf Möglichkeiten des Abhol- und Lieferservices anbietet. (vs)