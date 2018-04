HG vor der Meisterschaft

Mit einem deutlichen 25:17-Heimsieg gegen den TSV Bartenbach II hat die HG Aalen/Wasseralfingen die klare Tabellenführung in der Handball-Bezirksklasse verteidigt. Die Reserve des Landesligisten kam mit der Empfehlung von zuletzt zwei Siegen und 73 Toren aus diesen beiden Spielen in die Talsporthalle und bei der HG war da schon ziemlich Respekt vorhanden, vor allem deswegen, weil mit Manuel Körber einer der zuletzt stark spielenden Abwehrchefs nicht zur Verfügung stand.

Was aber die Mannschaft um Routinier Hajo Bürgermeister als zentralem Abwehrspieler in den ersten acht Minuten als Abwehr dann hin stellten, war schon ganz große Klasse. Die HG gestattete den Gästen kaum Chancen und wenn dann ein Spieler der Bartenbacher das Abwehrbollwerk durchbrechen konnte wurde der Wurf Beute des überragenden HG-Torhüters Björn Billepp. Bis dahin hatte der HG Angriff das Spiel im Griff, Spielmacher Jonas Kraft setzte seine Mitspieler gekonnt ein und damit hatte die Handballgemeinschaft bereits einen 5:0-Vorsprung heraus gespielt.

Erst allmählich kamen die Gäste besser ins Spiel, doch weiterhin stand die HG stark in der Abwehr und zeigte ein variables Angriffsspiel so dass sie das Spiel immer in eigener Hand und zur Pause einen sicheren 15:7-Vorsprung auf der Tafel hatte. Der beinahe schon obligatorische Durchhänger nach der Pause blieb dann auch nahezu aus, man erzielte aber bis zur 40. Minute dann immerhin drei Treffer, aber die Abwehr war weiter überragend und so konnte man den Vorsprung sogar ausbauen.

Zehn Treffer Vorsprung

Das 19:9 von Jules Brender und damit zehn Treffer Vorsprung zwang die Gäste in die Auszeit, die aber wenig Wirkung zeigte.

Die HG dominierte das Spiel hielt den Vorsprung immer zwischen neun und elf Treffern wobei die Coaches Roland Kraft und Gerhard Bleier den Mut hatten ihre Youngster Truppe auf das Feld zu schicken. Aber auch die machten ihre Sache gut und lediglich zwei Gegentreffer in der Schlussminute verhinderten einen zweistelligen Sieg. Am Wochenende kann die HG nun beim Auswärtsspiel in Heubach mit einem Punktgewinn den Aufstieg und mit einem Sieg auch die Meisterschaft bereits am drittletzten Spieltag in trockene Tücher bringen.