HG verschafft sich gute Ausgangsposition

Die Handballerinnen der HG Aalen/Wasseralfingen haben sich in der zweiten Runde der Aufstiegsrelegation zur Landesliga im Hinspiel gegen Schömberg mit 24:21 durchgesetzt. Damit hat sich die HG im Kampf um den Aufstieg eine gute Ausgangsposition verschafft.

Es war eine vor allem kämpferisch großartige Leistung der Mannschaft von Caro Kurz und Mo Jäschke, die in der gut besetzten Wasseralfinger Talsporthalle mit stehendem Beifall honoriert wurde. Aber zuvor hatte die Mannschaft ihr Publikum durch sämtliche Höhen und Tiefen gejagt.

Beide Mannschaften begannen sehr nervös und hatten anfangs einige technische Fehler, die die Gäste schneller abstellten und so zunächst mit 2:0 in Führung gingen. Laura Kuhar brach dann den Bann für die Handballgemeinschaft, zwei Rückraumtreffer von Nicole Herderich brachten die HG endgültig ins Spiel.

Langsam wurden die Hausherrinnen warm, die starken Nikola Müller und Sarah Vandrey glichen die Führung der Gäste zunächst aus und sorgten anschließend für die erste Führung der HG. Beide Mannschaften suchten oft den Weg über den Kreis, zeigten aber auch großen Einsatz in der Abwehr.

Es entwickelte sich ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Für die beiden Unparteiischen war es nicht immer einfach. Neunmal entschieden sie auf Siebenmeter für die Gäste, viermal für die HG. Da Schömberg über eine sehr sichere Schützin verfügte, nahm die HG nur eine 12:10-Führung mit in die Pause.

Auch nach dem Wechsel blieb das Spiel intensiv. Die HG holte erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung (14:11), verspielte ihn aber gleich wieder (15:15). Angetrieben vom lautstarken Publikum kämpften sich die Mädels wieder zurück, Ramona Brendgen und einmal mehr Nikola Müller und Sarah Vandrey brachten die HG wieder in Front (18:15).

Die Partie schien zu Gunsten der Heimmannschaft zu kippen. Doch der Vizemeister des Bezirks Neckar-Zollern gab nie auf und kam zurück. Beim 20:20 war das Spiel noch ausgeglichen. Melanie Enenkel setzte sich schließlich energisch durch, Sarah Vandrey verwandelte nervenstark zwei Strafwürfe zum 23:20. Janine McDonald im HG Tor hielt, was zu halten war. Wenige Sekunden vor Spielende setzte Nicole Herderich mit einem Rückraumtreffer den Schlusspunkt zu einem Sieg mit drei Treffern Unterschied, den man nun ins Rückspiel am kommenden Samstag in Schömberg nimmt.