HG steht wieder mit leeren Hände da

Drittes Spiel, dritte Niederlage für Handball-Bezirksligaaufsteiger HG Aalen/Wasseralfingen. Waren die ersten beiden Spiele schon richtig knapp, so musste man am Samstag beim Landesligaabsteiger TSV Bartenbach wieder eine 24:25-Niederlage hinnehmen, kassierte aber den letzten Treffer in der allerletzten Sekunde nach einer offenen Partie.

In einem Spiel dass von ständigen Provokationen und deutlich unter die Gürtellinie gehende Beleidigungen aus dem Bartenbacher Publikum geprägt war, erwischten die Gastgeber den besseren Start, führten trotz drei Treffern von Manuel Körber mit 5:3. Aber die Führung sollte in diesem spannenden Spiel des Öfteren wechseln und so war dann die HG an der Reihe, die mit zwei Siebenmetern in Folge das 7:9 erzielte. Schon in dieser Phase trat eine eklatante Schwäche der HG zu Tage, sie ging wieder äußerst verschwenderisch mit ihren Torchancen um und so konnte der TSV mit sechs (!) Treffern in Folge das Spiel beim 13:9 wieder auf seine Seite ziehen ehe die HG in doppelter Unterzahl verkürzte und mit 13:11 die Seiten gewechselt wurden.

Chance auf Vorsprung

Auch beim 15:17 war die HG noch zwei Treffer vorn, hatte die Chance auf plus drei zu gehen und vertändelte die Chance. Dennoch blieb es spannend, der Absteiger glich zwar wieder aus, konnte sich nicht absetzen und so wurde beim 22:22 die letzten spannenden Minuten eingeläutet. Zunächst markierte die HG das 23:22, geriet dann aber in Unterzahl, die die Gastgeber zur 24:23-Führung nutzen. Jakob Erath gelang 20 Sekunden vor Spielende der Ausgleich zum 24:24. Doch Bartenbach hatte noch einen Wurf, den der ansonsten sehr gut haltende Joshua Roth passieren lassen musste.