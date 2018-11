HG-Rumpftruppe mit unglücklicher Pleite

Die „Rumpftruppe“ der Handballgemeinschaft aus Aalen/Wasseralfingen hat sich beim Auswärtsspiel in der Heidenheimer Karl-Rau-Halle gut verkauft, ist aber bei der 28:31-Niederlage beim Heidenheimer SB mal wieder nicht belohnt worden.

Mit Kapitän Jonas Kraft, Abwehrchef Manuel Körber sowie Simon Vandrey und Lukas Stützel standen den Coaches Jürgen Baur und Hajo Bürgermeister vier Leistungsträger nicht zur Verfügung. Von Beginn an waren die Jungs hellwach, ließen die Gastgeber nicht ins Spiel kommen. Doch es folgten schwache fünf Minuten in denen die Gastgeber vier Treffer in Folge erzielten. Bis zum 11:13 vom starken Jules Brender blieb die HG in Führung, blieb dann aber wiederum fünf Minuten torlos und musste den Gastgebern eine 14:13-Halbzeitführung überlassen. Die zweite Halbzeit begann gut für die HG. Brender sowie der ebenfalls gut aufgelegte Jakob Erath erzielten immer wieder den Ausgleich für die HG. Alex Kastergios sowie Brender und Mario Bleier sorgten dann sogar wieder für die HG-Führung bis zum 20:19. Vier schwache Minuten der HG reichten dann dem HSB für eine 24:21-Führung, die sie bis zum 27:24 hielten. Zu diesem Zeitpunkt waren noch sechs Minuten zu spielen und die HG hatte Julian Brender mit einer Roten Karte verloren. Jakob Erath tankte sich zweimal durch und erzielte das 26:27, aber die Hoffnung erstickten die Ballverluste, die der HSB zum 30:26 bestrafte. Zwei Minuten waren da noch zu spielen, der HSB in Unterzahl, Alex Kastergios erzielte das 30:27 und im folgenden Angriff nahm der HSB den Torwart für den sechsten Feldspielers raus. Die HG gewann den Ball, aber Mario Bleier scheiterte am Innenpfosten. Hier ein Treffer und die Partie wäre vielleicht nochmal gekippt.