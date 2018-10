HG möchte zu Hause punkten

Aalen (an) - Nach den drei knappen Auftaktniederlagen sind die Männer der Handballgemeinschaft an diesem Samstag in ihrem zweiten Heimspiel gefordert. Zu Gast ist dann in der Talsporthalle (20.30 Uhr) der Tabellendritte TV Treffelhausen.

Es ist schon ein schweres Auftaktprogramm, das die Jungs von Jürgen Baur durchlaufen müssen. Neben Tabellenführer Jahn Göppingen mussten sie auch noch bei den beiden Landesligaabsteigern Brenz und Bartenbach antreten. In allen drei Spielen haben sich die Jungs um Kapitän Jonas Kraft glänzend verkauft, haben aber halt immer noch nichts Zählbares auf dem Habenkonto. So steht man aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz, lässt sich aber dadurch in keinster Weise nervös machen. Bei dem Auftaktprogramm konnte man fast damit rechnen.

Die Gäste haben in der vergangenen Saison schon an der Tabellenspitze mitgemischt und tun es bislang auch in diesem Jahr. In Heubach(16:25) und Brenz (19:22) haben sie knapp gewonnen, es folgte eine knappe Heimniederlage gegen Aufstiegsfavorit Hofen/Hüttlingen und ein knapper Sieg gegen die TSG Schnaitheim. Vor allem die kompakte Abwehr um den knochenharten Abwehrchef Steffen Baur wird eine Herausforderung für den HG-Angriff werden.

Kleine Blessuren

Aber auch im Angriff haben die Gäste einiges zu bieten. Vor allem auf die Gebrüder Brien, Nagel und Widmann wird die HG-Abwehr achten müssen. Bei der HG laboriert der eine oder andere noch an kleineren Verletzungen, die aber bis zum Wochenende wieder auskuriert sein sollten