HG-Männer im Abstiegsrennen

Es ist äußerst wahrscheinlich, dass aus der Landesligastaffel III in dieser Saison mit der SG Kuchen-Gingen nur ein Stauferlandverein absteigen wird. Warum interessiert das die HG Aalen/Wasseralfingen? Nun, bei dieser Konstellation wird es auch nur einen Absteiger aus der Bezirksliga geben und von dieser Konstellation könnte der Aufsteiger profitieren. Aktuell sind die HG (4:30 Punkte), der Heubacher HV (4:32) und Mitaufsteiger SG Herbrechtingen-Bolheim II (8:26) im Abstiegsrennen dabei. Am Sonntag kommt es nun für die HG zum äußerst wichtigen Spiel beim Pluspunkt gleichen Heubacher HV. Anpfiff ist um 17 Uhr in der Heubacher Sporthalle.

Große Verletzungssorgen bei der HG

Die Gastgeber hat in dieser Saison das Verletzungspech volle Breitseite getroffen und daher ist es kein Wunder, dass der letzte Sieg aus dem Vorjahr stammt. Neun Partien in Serie haben die Heubacher nun verloren. Darunter auch die vier letzten Heimspiele, wobei das Ergebnis gegen Jahn Göppingen, Schnaitheim und die HSG Oberkochen/Königsbronn deutlich war, unterlag der HHV gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim unglücklich mit 19:20.

Die Handballgemeinschaft konnte den Rückenwind aus dem Sieg gegen Bartenbach vor vier Wochen nicht nutzen. Zwar gab es darauf in Treffelhausen eine knappe Niederlage, aber die folgenden Spiele im Derby gegen die SG Hofen/Hüttlingen und letzte Woche in Schnaitheim waren sehr ernüchternd.

Auch die HG-Coaches Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler beklagen einige Verletzte und im Grunde genommen stellt sich, trotz eines großen Kaders, die Mannschaft fast schon von alleine auf. „Aber es ist allen bewusst, wie wichtig dieses Spiel in Heubach wird und es wurde auch konzentriert trainiert“, heißt es von Vereinsseite. Klar ist, dass auch am Sonntag mindestens vier Spieler aus der Stammformation ausfallen werden.