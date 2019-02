HG-Handballer mit neuem Mut

Mit neu gestärktem Selbstvertrauen nach dem ersten Saisonsieg treten die Bezirksliga-Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen bereits am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Albsporthalle in Böhmenkirch, beim Tabellenfünften TV Treffelhausen an.

Die Gastgeber gelten als äußerst Heimstark in sieben Heimspielen holten sie elf Punkte und Basis ihres Spieles ist sicher ihre kompromisslose Abwehr. Eine Gegentrefferzahl wie vergangenen Samstag in Schnaitheim(33), kann man getrost als Ausrutscher abtun, die vier Spiele davor gab es nie mehr als 20. Im Angriff tut sich der letztjährige Dritte aber momentan schwer, was natürlich auch daran liegt, dass mit den Markus und Tobias Brien ihre Angriffsstützen aktuell verletzt ausfallen. Damit liegt viel Last auf den Schultern von Armin Gold liegt, der aber immerhin auf Platz sieben in der Torschützenliste der Liga geführt wird.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 23:23-Unentschieden und dass es dabei kräftig zur Sache ging, beweisen insgesamt 13 Zeitstrafen aus dieser Partie. Die Handballgemeinschaft aus Aalen/Wasseralfingen will natürlich den Rückenwind des ersten Saisonsieges nutzen und nach Möglichkeit am Freitagabend nachlegen, dass dies eine absolut schwere Aufgabe werden wird, ist nicht nur den Coaches Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler klar. Alex Karastergios wird wohl wieder in den Kader zurückkehren und vor allem in der Abwehr eine wichtige Alternative sein, obwohl die Mannschaft das am vergangenen Samstag durchaus gut gelöst hat. Fehlen werden dagegen neben den Dauerverletzten auch Dominik Rausch, Daniel Albrecht und Philipp Hald. Es wird auf jeden Fall eine ähnliche kämpferische Einstellung nötig sein wie am vergangenen Samstag, wenn man das Spiel offen gestalten will.