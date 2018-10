HG hält bei Niederlage gut mit

Auch im zweiten Spiel der neuen Saison hat sich der Handball-Bezirksligaaufsteiger HG Aalen/Wasseralfingen ganz stark verkauft, hatte aber auch beim Landesligaabsteiger TV Brenz am Ende mit 30:33 das Nachsehen. HG-Trainer Jürgen Baur musste auf Manuel Körber und damit auf seinen zentralen Abwehrspieler verzichten, eine Schwächung, die bei 33 Gegentreffern klar zum Tragen kam.

Aber die HG zeigte eine sehr starke Leistung, die mit ein wenig mehr Erfahrung auch so hätte zu Punkten führen können. Ein in der Anfangsphase bärenstarker Björn Billepp zeigte starke Paraden und die HG erzielte vorne die Tore zum 4:1. Der nach längerer Verletzungspause erstmals im Aufgebot stehende Luka Stützel zeigte eine klasse Partie und war siebenmal erfolgreich.

Kurzer Bruch im Spiel

Auch seine Treffer sorgten für eine 8:5-Führung Mitte der ersten Hälfte und zwangen die Gastgeber dadurch in die Auszeit. Durch die folgende kurze Deckung gegen HG-Spielmacher Jonas Kraft kam dann tatsächlich ein kurzer Bruch ins Spiel der HG, hinten fehlte vor allem der Zugriff auf den Brenzer Martin Mäck und die Folge war der 9:9-Ausgleich. Florian Kraft und Stützel warfen eine 15:14-Halbzeitführung für die HG heraus. Nach der Pause wechselte die Führung hin und her, knapp zehn Minuten vor Spielende hatte die HG sogar eine 27:25-Führung inne, weil sich mit Simon Vandrey ein weiterer Youngster ganz stark präsentierte.

Mario Bleier war inzwischen nach einem Zusammenprall im Gegenstoß mit dem Torhüter angeschlagen, Florian Kraft laborierte mit einer Knieverletzung und so schwanden die Kräfte der HG. Die cleveren Hausherren nutzen mit fünf Treffern in Folge die Situation gnadenlos aus und holten sich die entscheidende Führung kurz vor Spielende. HG blieb wieder nur die Erkenntnis richtig gut mitgehalten zu haben aber am Ende mit leeren Händen da zu stehen.