HG-Frauen: Am Ende fehlt das Abschlussglück

In einem bis weit in die zweite Hälfte hinein offenen Spiel sind die Handballerinnen der HG Aalen/Wasseralfingen am vergangenen Sonntag zu Hause gegen die HSG Wangen/Börtlingen letztlich doch noch mit 17:24 unterlegen und haben so ihren zuletzt angedeuteten Aufwärtstrend nicht bestätigen können.

In einem von vielen technischen Fehlern geprägtem Spiel dauerte es lange bis beide Mannschaften in die Gänge kamen, erst nach gut sieben Minuten erzielte Laurs Kuhar mit ihrem zweiten Treffer den 2:2 Ausgleich. Auch zum 3:4 war Kuhar wieder per Strafwurf erfolgreich, ehe die Gäste einen 3:0-Lauf hinlegten und sich die HG einem 4:7 gegenüber sah. Doch die HG war nicht gewillt die Partie in dieser frühen Phase schon verloren zu geben, kämpfte sich auf 9:9 heran und musste dennoch mit einem 9:10 Rückstand in die Pause gehen. Fast identisch dann der Start in die zweite Hälfte, die HG hielt mit, war beim 13:13 auf Augenhöhe um dann wieder einen 3:0-Lauf hinzunehmen. Unglaublich oft landete der Ball im Gästeblock oder gleich in den Händen der Gäste, die zwar einige Male an Rebecca Pfeifer scheiterten, dennoch aber beim 15:19 vier vorne waren. Die starke Rebecca Heberling verkürzte auf 16:19, da waren noch sieben Minuten Zeit. Doch in dieser traf nur noch Merisa Halilovic für die HG und zu allem Überfluss lief man in drei Konter, die das Ergebnis auf 17:24 stellten, was dem Spielverlauf nun wirklich nicht entsprach.