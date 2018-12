HG: Ein emotionales Remis

Die Bezirksliga-Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen haben in einem enorm turbulenten Spiel mit dem 21:21 beim Mitaufsteiger SG Herbrechtingen-Bolheim II den zweiten Punktgewinn der Saison verbucht. Über das gesamte Spiel gesehen war es ein gewonnener Punkt schließlich lag die Mannschaft von Jürgen Baur und Hajo Bürgermeister zu Beginn der zweiten Hälfte noch sieben Tore im Rückstand.

In einem Spiel das auf beiden Seiten durch große Nervosität geprägt war und das über die volle Distanz durch schwankende Entscheidungen der beiden Referees aus Vorarlberg geprägt war, war das Ergebnis am Ende auch gerecht, dennoch hat die HG sich im Spielbericht einen Einspruch gegen die Spielwertung festhalten lassen. Die Gastgeber hatten nach gut 20 Minuten einen 9:4-Vorsprung erzielt. Auch kurz vor der Pause hatte die HG die Chance zu verkürzen, vergab überhastet und musste mit der Pausensirene per Siebenmeter das 8:14 hinnehmen.

Die richtigen Worte

Nach dem Wechsel schien es aber als wären in der Kabine die richtigen Worte gefallen. Zwar legte die SHB noch zum 15:8 nach, aber Florian Kraft eröffnete mit dem 9:15 eine kleine Aufholjagd die zum 12:15-Anschlusstreffer führte. Danach kam allerdings ein weiterer Rückschlag, Alex Karastergios quittierte eine Entscheidung mit einer Handbewegung, die der Schiedsrichter als Beleidigung auslegte und musste mit der roten plus blauen Karte das Spielfeld verlassen. Hier ergab sich auch der Grund für den Einspruch der HG, denn die Referees ließen die HG vier Minuten in Unterzahl spielen, aus Sicht der HG zwei Minuten zu viel. In einer ruppigen Partie waren beim Stand von 19:18 noch zehn Minuten zu spielen. Eine hektische Schlussphase wurde eingeläutet, in der zunächst die Gastgeber auf 20:18 erhöhten. Nach dem 21:19 waren noch fünf Minuten auf der Uhr. Die HG kämpfte verbissen, und Youngster Sebastian Stock traf zum 21:20. Der im zweiten Abschnitt starke Björn Billepp parierte einen Wurf und im Gegenzug gab es Strafwurf für die HG, den Bleier nervenstark zum Ausgleich verwandelte. Doch es war noch eine Minute zu spielen und die HG geriet in Unterzahl. Mit vereinten Kräften konnte die Abwehr einen weiteren Treffer verhindern. Nach dem Ende kam es zu unschönen Szenen auf dem Feld, die allerdings auch der enormen Emotionalität des Spiels geschuldet waren.