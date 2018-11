HG: Die Einstellung stimmt

Das 25:28 gegen die FSG Giengen-Brenz bedeutete für die Handball-Bezirksliga-Frauen der HG Aalen/Wasseralfingen zwar die zweite Niederlage in Folge, aber im Gegensatz zum Spiel gegen Bargau sahen die Coaches der HG Aalen/Wasseralfingen Gerhard Bleier und Nicole Herderich ihre Mannschaft deutlich auf dem steigenden Ast.

Von vorne herein war klar, dass die Gäste vor allem auf die Wurfkraft der Heißwolf-Schwestern bauten und die beiden machten der HG-Abwehr richtig Probleme. In der Anfangsphase konnte sich keine Mannschaft absetzen bis zum 5:5, war es ein hin und her, ehe die Gäste die sich nun häufenden Fehler der HG ausnutzen und beim 5:7 erst zwei und beim 7:12 gar fünf Treffer Vorsprung aufbauten. Der Start in Hälfte zwei bei 12:15 wurde wieder von den Gästen bestimmt, die auf 15:21 weg waren und die Felle schienen davon zu schwimmen. Aber die Einstellung der HG stimmte, auch weil die immer noch angeschlagene Ronja Zeller nun einige gute Chancen zu Nichte machte war die HG wieder da, und die starke Jana Zirpins traf zum 23:24. Knapp fünf Minuten waren da noch auf der Uhr, aber die HG wollte nun zu viel und lief in die Konter der Gäste. Zwei Treffer in Folge – 24:27 und nur noch zwei Minuten auf der Uhr, sowie clevere Gäste gegen sich. Das war noch zu viel für diesmal.