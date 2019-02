HG-Damen verlieren letztes Heimspiel der Saison

Aalen (an) - Die Bezirksliga-Handballerinnen der HG Aalen/Wasseralfingen haben sich bei der 19:28-Niederlage gegen den Tabellenführer Frisch-Auf Göppingen III in ihrem letzten Heimspiel der Saison deutlich unter Wert verkauft.

Die dritte Mannschaft des Bundesligisten setzt sich aus Spielerinnen zusammen die noch in der A-Jugend (BWOL, höchste Jugendliga Deutschlands) und U 21-Spielerinnen, die auch in der zweiten Mannschaft (BWOL, vierte Liga) zum Einsatz kommen. Deshalb war auch nicht verwunderlich dass sich zu Beginn nur sieben Spielerinnen warm liefen, weitere Spielerinnen kamen von anderen Spielen kurz vor Anpfiff dazu und die erzielten letztlich auch 22 der 28 Gästetreffer.

Umso erstaunlicher war also, dass über weite Strecken der ersten Hälfte kein Unterschied zwischen der HG und den Gästen zu bemerken war. Im Gegenteil, zumeist waren die Handballerinnen von Gerhard Bleier und Nicole Herderich am Drücker, führten nach gut 20 Minuten sogar 9:7. Ronja Zeller im HG-Gehäuse machte einen guten Job, der Angriff fand immer wieder Lücken über den Kreis und hatte wenig technische Fehler. Schlecht dann die letzten zweieinhalb Minuten vor der Pause als man sich ein 11:11 noch nehmen ließ und mit 11:14 in die Kabinen musste, Noch schlechter dann der Start in die zweite Hälfte.

Technische Fehler häuften sich

Vorne wollte nichts zusammenlaufen, die technischen Fehler häuften sich und spielten dem Gegner voll in die Karten.

Jeder Ballverlust wurde mit Gegenstoß bestraft und nach gut zehn Minuten war der Rückstand auf 11:21 angewachsen. Dann aber drei Treffer in Folge für die HG, was prompt die grüne Karte bei den Gästen zur Folge hatte. Allerdings ließen es die Gäste nun ruhiger angehen, die Treffer wechselten sich auf beiden Seiten ab, so dass am Ende ein klarer Sieg für die Gäste stand.

Die HG hat nun erst einmal spielfrei, ehe man in vier Wochen zum wichtigen Spiel in Bargau antreten muss.