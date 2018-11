HG-Damen: Mahnung hilft nicht

Man hatte noch davor gewarnt die Gäste des TV Bargau trotz ihrer drei Niederlagen zu unterschätzen, aber alles mahnen der Coaches Gerhard Bleier und Nicole Herderich half nicht, die Handball-Bezirksliga-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen mussten sich am Samstag überraschend hoch mit 15:25 geschlagen geben.

Gut, die Trainer mussten auf beide Torhüter verletzungsbedingt verzichten und so stand mit Franzi Auer eine Feldspielerin im Tor, das allein kann aber nicht als Entschuldigung für eine eher schwache Leistung herhalten. Dabei war die erste Hälfte noch in Ordnung, nach anfänglichem Rückstand hatte die HG die Partie nach knapp einer Viertelstunde auf 7:4 gedreht, ehe viele individuelle Fehler die Gäste wieder ins Spiel brachten und sie vier Treffer in Folge erzielen konnten, ehe die HG noch vor der Pause ausgleichen konnte. Die zweite Hälfte begann die HG in Unterzahl konnte aber bis zum 10:11 das Spiel offen halten.

Die dritte Zeitstrafe

Die dritte Zeitstrafe gegen Kapitän Laura Kuhar bereits nach 35 Minuten brachte die HG dann ins schwimmen und den Gästen fünf Treffer in Folge zum 10:16. Mitte der zweiten Hälfte zogen die HG-Coaches den grünen Karton um beim 12:20 den Versuch zu starten zu retten, was noch zu retten war. Aber es war nicht mehr viel zu retten, vielmehr bauten die Gäste ihre Führung bis zum Spielende sogar noch kräftig aus.