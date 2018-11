HG: Chancenwucher bestraft

Wieder einmal wurden die Bezirksliga-Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen dafür bestraft, dass sie einfach zu viele Chancen liegen lassen. So auch bei der 26:30-Heimniederlage gegen die TSG Schnaitheim, bei der wieder weit über 20 Fehlwürfe gezählt wurden, da helfen auch die 26 Paraden von Torhüter Joshua Roth nichts.

Dabei begannen die Jungs von Trainer Jürgen Baur ganz stark, führte nach knapp zehn Minuten mit 7:3, zwang die Gäste in die Auszeit, die aber zunächst verpuffte, weil Mario Bleier noch zweimal für die HG nachlegen konnte. Nach einer Viertelstunde schien das Zielwasser der HG nachzulassen, allerdings hatte man auch Pech mit einigen Latten beziehungsweise Pfostentreffern.

Die Gäste hatten ihr Visier besser eingestellt, holten Tor um Tor auf, hatten beim 10:9 den Anschluss hergestellt und beim 11:11 ausgeglichen. Jakob Erath brachte die HG nochmal in Front, aber den Gästen genügte die eine Minute vor der Pause um eine 13:12-Führung mitzunehmen. Zum Start des zweiten Durchgangs gingen die Gäste immer wieder in Führung, die HG konnte bis zum 15:15 aber auch wieder ausgleichen.

Allerdings funktionierte im zweiten Abschnitt die Abwehr der HG nicht mehr wirklich gut, man verlor zu viele einfache Zweikämpfe und die Gäste setzten sich auf 18:24 ab.

Spielmacher in Deckung

Die HG-Abwehr nahm nun Schnaitheims Spielmacher in kurze Deckung, was auch drei Treffer in Folge für die HG-Jungs brachte. Die Gäste hatten sich aber nun wieder gefangen und es gelang ihnen den Abstand auf mindestens drei Treffer zu halten, auch weil es die HG mit individuellen Fehlern leicht machte. Am Ende wieder eine vermeidbare Niederlage der HG, die am kommenden Samstag im Kellerduell gegen den Heubacher HV antreten wird.