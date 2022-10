„Hexe“ prellt Frau um Schmuck und Bargeld

Eine 59 Jahre alte Frau ist in Wasseralfingen von einer angeblichen „Hexe“ und einer Komplizin böse betrogen worden. Jetzt sucht die Polizei nach den beiden unbekannten Frauen.

Die 59-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Eugenstraße von einer ihr unbekannten Frau angesprochen, welche ihr gegenüber angab, eine „Hexe“ zu sein. Die Unbekannte erklärte der 59-Jährigen, dass auf ihr ein Fluch liegen würde und sie in der Lage sei, diesen zu entfernen.

Zu dem Gespräch gesellte sich auch eine zweite Frau, die wohl ebenfalls verflucht sein sollte und von der Unbekannten gerettet werden sollte. Nach durchgeführten Gebeten und Zaubereien gelang es den beiden Frauen, die 59-Jährige tatsächlich davon zu überzeugen, dass ein Fluch auf ihr liegen würde.

Auf Anweisung der beiden Frauen ging sie nach Hause und packte Bargeld sowie Schmuck in ein Paket, welches sie kurze Zeit später den beiden Frauen übergab. Diese führten dann wiederum ein weiteres „Ritual“ durch und überreichten der gutgläubigen Frau ein Paket, welches wohl genauso aussah wie das von ihr befüllte. Allerdings stellte die Frau später fest, dass sich in dem Paket lediglich Servietten befanden.

Täterbeschreibungen

Die angebliche „Hexe“ ist laut Polizei etwa 1,60 Meter groß und dick. Sie hat einen dunklen Teint, ist etwa 50 bis 55 Jahre alt und relativ ungepflegt. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke. Ihre langen schwarzen Haare trug sie zu einem Dutt gebunden. Die zweite Frau ist etwa 1,70 Meter groß und zwischen 45 und 50 Jahre alt.

Auch sie wurde von der 59-Jährigen als etwas füllig beschrieben. Sie hat lange braune Haare und trug einen beigen Mantel.