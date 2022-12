Hex, hex: Rührige Faschingstruppe feiert am 7. Januar ihr elfjähriges Bestehen

Im Berufsleben trägt er die Polizeiuniform des Landes Baden-Württemberg. In der fünften Jahreszeit tauscht er diese allerdings gegen ein Häs ein. Die Rede ist von Bernd Märkle, stellvertretender Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Obwohl er sich von Berufswegen als Chef der Narrenpolizei (Napo) eignen würde, schlüpft er seit elf Jahren in das Kostüm der Fachsenfelder Schlosshexen. Am 7. Januar feiert der Verein sein elfjähriges Bestehen. Genauso lange ist Märkle Präsident der liebenswerten umtriebigen und auch sozial engagierten Faschingstruppe, die derzeit über 80 Mitglieder zählt.

In der fünften Jahreszeit ist die Pressestelle im Polizeipräsidium Aalen um einen Kollegen ärmer. Denn dann widmet sich Bernd Märkle ausschließlich dem närrischen Treiben, das in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder über die Bühne gehen kann. Die Pandemie hat auch den Fachsenfelder Schlosshexen zugesetzt, die Trauer, dass in der vergangenen Saison bereits geplante Veranstaltungen wegen der Pandemie wieder abgesagt werden mussten und nur virtuell stattfinden konnten, sei groß gewesen, sagt Märkle. Umso schöner sei es, in dieser Saison das elfjährige Bestehen des Vereins ohne Beschränkungen feiern zu können.

Seit er denken kann, ist der 52-Jährige faschingsbegeistert. Aufgewachsen in Unterrombach, war Märkle über 25 Jahre lang Mitglied bei der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach und dort als Jungfußballer auch beim legendären TSG-Fasching aktiv. Allerdings nicht in einer Häsgruppe oder in der Bütt, sondern als Helfer im Hintergrund. Dass er jemals in ein Häs schlüpft und sich eine Holzmaske aufs Gesicht zieht, hätte er damals nicht gedacht. Doch mit dem Umzug nach Fachsenfeld sollte sich das ändern.

Seit 2003 wohnt der dreifache Familienvater in dem 3500 Einwohner zählenden Stadtbezirk im Welland. Hier kam er auch erstmals mit den Schlosshexen in Berührung. Angetan von der rührigen Faschingsgruppe und den engagierten Mitgliedern schloss er sich dieser 2006 an. 2011 wurde er zur Oberhexe ernannt und im Jahr der Vereinsgründung 2012 zum Präsidenten gewählt. Angesteckt von dem Faschingsfieber wurden auch seine Frau und seine drei Töchter. Die älteste, Sonali, ist mit ihren 21 Jahren mittlerweile stellvertretende Schriftführerin im Verein.

Elf Jahre sind ein Grund zum Feiern. Doch die Schlosshexen als losen Zusammenschluss gibt es schon viel länger, blickt Märkle zurück. Mindestens seit Mitte der 90er-Jahre seien diese unterwegs gewesen und hätten sich auch an Umzügen und bei den Rathausstürmen beteiligt. Einen wesentlichen Anteil an dem närrischen Treiben in Fachsenfeld habe die 2020 verstorbene Käthe Schercher gehabt, die Märkle im Jahr 2016 als Ehrenmitglied bei den Schlosshexen aufgenommen hat.

Die Historie spielt für die Narrenzunft eine große Rolle. Daran angelehnt ist auch das Maskenabstauben und die Vereidigung der neuen Maskenträger im Fachsenfelder Schloss. Schon vor Jahrzehnten habe der Baron König dort Narren mit Schnaps, Brezeln und Zigarren empfangen. Anschließend mussten sich diese mit dem Lied „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ verabschieden. „Und diese Tradition haben wir beibehalten“, sagt Märkle, für den das Maskenabstauben ohnehin ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Schlosshexen ist.

Auch am 7. Januar werden diese im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten in schwarzen Umhängen gehüllt und mit Fackeln ausgestattet vom Schlossgarten in den Innenhof ziehen und dort unter mystischer Musik und Nebel die Masken aus einer alten Holzkiste holen und abstauben. Zum 11. Geburtstag werden bei der Zeremonie erstmals Lindenholzmasken an die neuen Maskenträger überreicht, die der in Ravensburg lebende Maskenschnitzer „Fratzemoisler“ Jogi Weiß gefertigt hat.

„Das Besondere an unserem Verein ist die große Freundschaft und Zusammengehörigkeit unter den Mitgliedern“, sagt Märkle. Auch außerhalb der Faschingszeit würden gemeinsame Veranstaltungen bestritten. Unter anderem beteilige sich der Verein an dem alle zwei Jahre stattfindenden Irish Heartbeat Festival in der Fachsenfelder Turn- und Festhalle, an der Flutputzete der Stadt Aalen und beim Fachsenfelder Dorffest. In diesem Jahr war der Verein auch in den Schlossadvent involviert und bewirtete die Besucher mit Glühwein, Punsch und Co.

Neben der Geselligkeit spiele das soziale Engagement eine große Rolle, sagt Märkle. In Corona-Zeiten riefen die Mitglieder Mitte März 2020 das Nachbarschafts-Hilfsprojekt „Gemeinsam für Fachsenfeld“ ins Leben. In dessen Rahmen wurden vor allem für die sogenannten vulnerablen Gruppen oder für an Corona-Erkrankte Einkäufe erledigt, Arztrezepte abgeholt, Medikamente besorgt oder Hunde Gassi geführt. Auch zur Nähmaschine wurde angesichts des Engpasses an Masken gegriffen und zahlreiche Stoffmasken wurden gefertigt und kostenlos verteilt, sagt Märk-le. Die Nachfrage sei immens gewesen. „Aus dem gesamten Ostalbkreis, sogar bundes- und weltweit erhielten wir Anrufe. Noch größer wurde der Bedarf, als die Maskenpflicht eingeführt wurde.“ Ob Arztpraxen, Altersheime, Friseursalons oder Privatpersonen – jeder habe bei den Schlosshexen nachgefragt. Mit der Post seien die Masken in den Ostalbkreis, die Nachbarkreise, ins Saarland, nach Bremen und sogar in die USA gegangen. „Insgesamt wurden 3500 Masken durch unsere Helfer genäht und verteilt.“

Ein großes Herz zeigten die Schlosshexen auch am 26. Dezember 2020. An diesem Tag brannte ein Haus im Teilort Waiblingen nieder. „Die Familie stand an Weihnachten vor dem Nichts“, sagt Märkle. Noch am selben Abend startete der Verein einen Hilfeaufruf, der auf große Resonanz gestoßen sei. Zahlreiche Sach- und Geldspenden seien eingegangen. Auch beim Transport in das neue Zuhause haben die Mitglieder geholfen, die auch im November 2021 ein Zeichen setzten. „Als einer der ersten Faschingsvereine überhaupt unterzeichneten wir die Charta der Vielfalt, um so für eine wertschätzende und vorurteilsfreie Vereinsarbeit zu werben.“

Gerne würden die Schlosshexen auch OB Frederick Brütting als Mitglied gewinnen. Damit würde sich dieser in die Reihe einiger politisch engagierter Narren reihen. Immerhin gehören acht von zwölf Fachsenfelder Ortschaftsräten dem Verein an.