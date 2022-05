Heubach holt den Pokal

Sieben Mixed Teams haben sich für die erste Austragung des Stadtwerke Cups gemeldet. Einige dieser Mannschaften spielen schon seit längere Zeit in der Mixed Runde des Württembergischen Volleyball Verbands. Schon schon aus diesem Grund waren spannende Spiele auf technisch hohem Niveau zu erwarten.

Im ersten Match trafen die Jedermänner der Aalener Sportallianz auf den Topfavoriten den TSV Heubach. Die mit Sicherheit älteste Mannschaft des Turniers musste sich nach ganz starker Leistung knapp in zwei Sätzen geschlagen geben.

Das zweite Spiel gegen die zweite Mannschaft der TSB Gmünd konnten die Aalener klar für sich entscheiden. In der zweiten Gruppe fand ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem TSV Westhausen und der ersten Mannschaft des TSB Gmünd statt.

Beide Teams konnten ihre Gegner aus Niederstotzingen und des Zeiss Betriebsteams schlagen und trennten sich mit 1:1 Sätzen. Mit nur einem Punkt besser als die Gmünder konnten sich Westhausen den Gruppensieg sichern. In den drei Halbfinalspielen Erster gegen Dritter und Zweiter gegen Zweiter konnten sich die Teams aus Heubach, Westhausen und TSB Gmünd I klar durchsetzen und ermittelten in einer Dreiergruppen den Turniersieger.

Am Ende dominierten die Heubacher relativ klar vor Westhausen und Gmünd und konnten sich so am Ende den verdienten Siegerpokal bei der ersten Auflage des Stadtwerke Cups sichern.