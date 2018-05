Heubach gewinnt Giesinger-Konzert

Der Traum von Waldschenke-Wirt Stephan Metzger ist kein Traum mehr: Weil sich fast 10 000 Leute bei der Online-Abstimmung für Heubach stark gemacht hatten, bekam das Lokal oben auf dem Rosenstein den Zuschlag. Die 100 Karten gab es nur im Rahmen einer Online-Verlosung. Aber das Konzert am Montag, 4. Juni, wird ins Freie übertragen.

Stephan Metzger hat es wie alle anderen am Montag am frühen Vormittag aus dem Radio erfahren, dass Heubach den Zuschlag als Austragungsort für das von Radio 7 organisierte Gaststubenkonzert mit Max Giesinger bekommen hat. Seither steht das Telefon bei dem Wirt nicht mehr still. Die einen wollen ihm einfach nur gratulieren, die anderen fragen nach, ob er Karten besorgen kann. Und da wird es für den Gastronomen schon schwierig. „Die Karten wurden ausschließlich von Radio 7 verlost“, machte er deutlich, dass er selbst keinen Einfluss darauf hat, wer am Ende auf der relativ exklusiven Gästeliste für den Auftritt des Sängers und Voice-of-Germany-Coachs steht.

Denn der Platz im Lokal ist beschränkt; und obwohl alle Tische und Bänke für das Konzert rauskommen, reicht die Gaststube eben nur für jene 100 Leute aus, die eine Karte in der Online-Verlosung gewonnen haben. Es wird also ein Konzert, bei dem das Publikum quasi auf Tuchfühlung mit dem Star gehen kann.

Damit die vielen Unterstützer, die durch ihre Klicks beim Online-Voting den Auftritt von Max Giesinger auf dem Rosenstein erst möglich gemacht hatten, nicht allzu sehr enttäuscht sind, wenn sie bei der Kartenverlosung nicht zum Zuge gekommen sind, organisiert der Waldschenke-Wirt eine Lautsprecher-Übertragung ins Freie – natürlich auch mit Bewirtung (und ohne Eintritt). Sicherlich werden die Fans, die mangels Eintrittskarte draußen bleiben müssen, dadurch die Chance haben, Max Giesinger wenigstens beim Kommen oder Gehen zu sehen.

Für alle, die keine Karte gewonnen haben, gibt es eine Party vor der Hütte. Und wer weiß – vielleicht stimmt der Sänger ja sogar spontan draußen einen seiner Hits an. Versprechen kann Christof Wobst, der bei beim Sender Radio 7 in Ulm als Programm-Contentmanager für diese Veranstaltung verantwortlich ist, in dieser Hinsicht allerdings derzeit noch nichts.