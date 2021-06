Herzstück des umweltfreundlichen Kraftwerks: Gasturbine bei Palm eingetroffen

Die Gasturbine für das neue Kraftwerk von Palm ist eingetroffen. Die Maschine mit einem Gewicht von 100 Tonnen wurde vom Siemens-Werk in Schweden mit einem 15-achsigen Schwertransportfahrzeug bis zur neuen Papierfabrik von Palm am Stammsitz in Neukochen geliefert und auf ihr Fundament eingebracht. Sie bildet das Herzstück des umweltfreundlichen Kraftwerks von Palm, das die Papiermaschine mit Dampf und Strom sicher versorgt.

Siemens hat in den vergangenen Jahren eine komplett neue Generation von Gasturbinen entwickelt. Palm hat die drei ersten Aggregate dieser Serie weltweit gekauft. Die erste wird in Aalen montiert, die beiden anderen kommen in den Palm Papierfabriken in Eltmann am Main und Wörth am Rhein zum Einsatz.

Die Weltneuheit ist laut Palm ein Quantensprung in der technologischen Weiterentwicklung. Die Gasturbine kann sehr schnell rauf und runter gefahren werden. Damit reagiert sie sehr flexibel auf die sich schnell verändernden Lastzustände im öffentlichen Stromnetz. Bei geringerer Einspeisung der erneuerbaren Energien in das Stromnetz (nachts und bei wenig Wind) fährt Palm die Gasturbine auf Volllast und versorgt sich selbst sowie auch zusätzlich noch den gesamten Ostalbkreis. Bei hoher Einspeisung durch Wind- und Solarenergie kann Palm die Gasturbine bis auf Null herunterfahren und den gesamten Strombedarf vom Netz ziehen, das damit entlastet wird.

Die neue Gasturbine kann laut Pressemitteilung von Palm auch Wasserstoff verbrennen. Sie ist damit der Einstieg von Palm in eine CO2-freie Papierproduktion. Mit der ersten Gasturbine dieses neuen Typs nimmt Palm eigenen Angaben zufolge weltweit eine führende Position in der Entwicklung einer karbonfreien Herstellung von Papier ein.