Herzlich, offen und am Puls der Zeit

Am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde im ökumenischen Gemeindezentrum Peter und Paul (Auf der Heide 3) ein Konzert mit dem Liedermacher Clemens Bittlinger.

„Öffnet den Kreis weit: Herzlich willkommen, wie schön dass du da bist, komm sei unser Gast. Hier gibt’s keine Fremden, hier gibt es nur Freunde, die du bisher noch nicht getroffen hast.“ Es war ein irischer Hausspruch, der den Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger zu diesem Song inspiriert hat. Und wie diese musikalische Einladung, so sind auch seine Lieder und Konzerte: Herzlich, aktuell und offen und immer ganz nah am Puls der Zeit.

Publikum darf mitsingen

Musikalisch begleitet wird er dabei von dem Keyboarder Eberhard Rink und dem Multiinstrumentalisten David Kandert. Und immer wieder ist das Publikum herzlich eingeladen, kräftig mitzusingen: Bittlingerkonzerte sind immer auch Mitsingkonzerte.

Man ist immer wieder begeistert von den Texten, die teils nachdenklich, teils besinnlich, aber insgesamt voll Gottvertrauen und Optimismus sind, verbunden mit einer Musik, die so vielfältig ist, wie die Themen, die Bittlinger anspricht: mal Pop, mal Rock, R’n’B oder Folk. Mit der perfekten Synthese aus Anspruch, Botschaft und Unterhaltung findet Bittlinger immer wieder sein Publikum.

Clemens Bittlinger, Pfarrer und Bestsellerautor, ist vor allem eines: Liedermacher. Über 3500 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten, 35 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 300 000 verkauften Exemplaren (Gold 2009) machen den preisgekrönten Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres.

Längst haben einige seiner Lieder in zum Teil millionenfacher Auflage den Weg ins allgemeine Liedgut der Kirchengemeinden gefunden. Erlebt man die spannende Atmosphäre seiner Auftritte, die humorvolle Einbeziehung des Publikums und die brisanten Kernaussagen seiner Texte, so versteht man, was den Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger und sein Ensemble Wochenende für Wochenende für viele so hörenswert macht. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Odenwald.