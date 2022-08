Herzkinder Ostalb am Itzelberger See

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Juli war es endlich so weit, die Herzkinder Ostalb trafen sich nach lang ersehnter Zeit am Itzelberger See in Königsbronn. Nach einer aufregenden Floßfahrt, bei der jedes Kind mal das Steuer an die Hand nahm, ging es zum Tretbootfahren. Nach einer Stärkung vom Grill wurde noch eine Runde Minigolf gespielt, bevor der Abend gemütlich ausklang. Es war ein wunderschöner Tag und die Kinder wollten gar kein Abschied nehmen.

Das nächste Treffen mit Kindern ist schon geplant, worauf sich alle freuen. Im September geht es an den Haselbachsee zum Campen.

Herzkinder Ostalb – wer sind wir und was tun wir?

Wir sind eine Gruppe von Frauen und Männer, die mit dem Thema „angeborene Herzfehler“ bei unserem eigenen Kind oder Enkel/Neffen/… konfrontiert sind.

Wir treffen uns jeden 4. Dienstag im Monat und tauschen Erfahrungen aus, machen uns gegenseitig Mut, unterstützen und beraten uns. Und manchmal sitzen wir auch einfach nur zusammen und sind ganz normale Menschen, mit einem ganz normalen Alltag.

Habt ihr auch Kontakt mit Herzkinder oder kennt ihr jemand? Dann meldet euch gern bei uns, jeder ist willkommen.

Entweder über herzkinder.ostalb@gmx.de oder über 0176/62146404.