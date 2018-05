Herrera bleibt bei den Merlins

Die erste Spielerentscheidung bei den Crailsheim Merlins für die kommende Saison in der easycredit BBL steht fest: Sebastian Herrera wird auch in der 1. Liga seine Basketballschuhe für die Merlins schnüren. Das gaben Club und Spieler auf der Aufstiegsparty mit rund 1000 Fans bekannt.

Die erste Spielerpersonalie wurde also verkündet und Geschäftsführer Martin Romig berichtete vom „Gentlemens Agreement“ mit Co-Trainer Vesa Vertio, der die Fortsetzung seiner Arbeit in Crailsheim zuvor per Handschlag zugesichert hatte.