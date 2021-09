Herren aus Kirchheim/Oberdorf holen sich das Triple

Die Tennis-Herren 55 der SPG Kirchheim/Oberdorf wurden zum dritten Mal hintereinander Meister in der Württembergstaffel. Auch in diesem Jahr wurden ihre Mitstreiter vom TC BC Rottweil 1897 und der SPG Bad Wildbad/Calmbach/Neuenburg im Hin-und Rückspiel deutlich geschlagen. Gespielt wurden jeweils vier Einzel und zwei Doppel. Vor allem von den bisher unbekannten Rottweilern, mit ihrem ausgeglichenen und großen Spielkader, hatte man viel Respekt. Mit vier Siegen steht man jedoch nun deutlich mit 4:0 Punkten auf dem ersten Platz gefolgt vor Rottweil. Von 24 Matches wurden 20 gewonnen und nur viermal ging der Gegner als Sieger vom Platz. Einige Begegnungen waren trotz des deutlichen Endergebnisses hart umkämpft. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung holte sich das Team letztendlich ungefährdet das Triple in der höchsten Spielklasse der Württembergstaffel.