Herren 2 des TC Bopfingen steigen auf

Die Herren 2 des Tennisclub (TC) Bopfingen starteten in der Verbandsrunden Saison 2018 in einer 7-er Gruppe – sie erkämpften sich fünf Siege und mussten sich lediglich am letzten Spieltag den Mitaufsteigern der SPG Kirchheim/Oberdorf geschlagen geben. Die Runde begann mit Siegen gegen Königsbronn (7:2), Sontheim/Brenz (9:0) und Westhausen (8:1).

Auch gegen Untergröningen konnte klar mit 7:2 gewonnen werden und Stödtlen bezwang man mit 6:3.

Somit war bereits vor dem letzten Spieltag der Aufstieg perfekt. 2019 treten die Herren 2 in der Kreisklasse 2 an