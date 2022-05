„Herr Diebold ond Kollega“ legen mit ihrem Schwabenrock wieder los

(jm - Nach fast dreijähriger Corona-Pause legen „Herr Diebold ond Kollega“ wieder los: Auftakt war am Freitagabend in der gut besetzten Halle der Aalener Löwenbrauerei in der Galgenbergstraße. Die Schwabenrock-Band zog alle Register ihres deftigen Repertoires, das hauptsächlich aus ins Schwäbische übertragenen Coversongs bestand. Da wurde dann aus „Ich war noch niemals in New York - in Ola oder Gmend“. Aus „Far, far away“ machten sie „Fahr, fahr vorbei“. Reiche Phantasie und blühenden Unsinn beim Umdichten bewies Michael Diebold. Seit 25 Jahren lebt er nicht mehr im Ländle, kommt immer nur zu den Auftritten in die schwäbische Heimat und nimmt seine Gitarre in die Hand. Sonst verdient er seine Brötchen im diplomatischen Dienst der deutschen Botschaft, zur Zeit in Tunis, davor in Kairo. Treuer Gefolgsmann in der Band ist von Anfang an Mihael Spilek. Er belebt den Schwabenrock mit abenteuerlichen Läufen auf verschiedenen Gitarren und seinem slowenischen Melodienreichtum. Eigene Melodielinien am Bass wagt Alfred Krauss, ein waschechter Aalener, und als zuverlässiger Partner bewährt sich Frieder Simon aus Giengen an der Brenz. Albrecht Barth von der Löwenbräu-Familie freute sich am Schluß, daß die harte Zeit zu Ende ist, in der in Halle und Hof von 200 Veranstaltungen pro Jahr nur noch zwei stattfinden konnten. Nächster Diebold-Auftritt ist am 18. Juni um 19.30 Uhr im Märchendorf Braighausen in der Erlebnisscheune am Ortsrand Bartholomä: Info: www.herr-diebold.de