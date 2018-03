Hermann will den Bahnhalt West

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann will, dass der Bahnhalt Aalen-West gebaut wird. Das hat OB Thilo Rentschler als Ergebnis eines Gesprächs mit Hermann am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung mitgeteilt. In der weiteren Folge wird es nun Anfang Mai im Stuttgarter Verkehrsministerium ein Gespräch mit Bahn, Nahverkehrsgesellschaft, Stadt und Ostalbkreis darüber geben, wie der künftige Bahnhalt aussehen wird.

Den Besuch des Ministers am Mittwochabend bei einer Veranstaltung im Aalener Rathaus haben Rentschler und Landrat Klaus Pavel dazu genutzt, Hermann mit den jüngsten Forderungen der Deutschen Bahn und der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) bezüglich Bahnsteiglänge und -höhe eines künftigen Bahnhalts Aalen-West (wir haben berichtet) zu konfrontieren.

55 Zentimeter Höhe als Vorgabe

Hermann, so heißt es in einer ergänzenden Pressemitteilung der Stadt, habe dabei von einer gewissen Kehrtwende bei der Bahn seit dem Ausscheiden von Alexander Dobrindt als Bundesverkehrsminister bei der Planung von Bahnhalten und deren Ausstattung gesprochen. Das habe zu Irritationen in der gesamten Republik geführt. Die Landesregierung jedenfalls wolle am geplanten Bahnhalt West festhalten. Ein entsprecheder Vertrag dazu wurde bereits im November 2017 geschlossen. Es müssten deshalb rasch weitere Verhandlungen mit der Bahn geführt werden.

Hermann ist zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der NVBW. Deren Leitlinien, so hat er deutlich gemacht, gebe sein Ministerium vor. Bezüglich der Bahnsteighöhen orientiere es sich im Nahverkehr an den Nachbarn Schweiz, Österreich und Frankreich, die 55 Zentimeter Höhe fahren. Wegen der im Land vorherrschenden verschiedenen Bahnsteighöhen arbeite das Ministerium an einem Gesamtkonzept.

Nach diesem Gespräch, so sagte Rentschler im Ausschuss, sei er wieder etwas optimistischer, „dass wir eine vernünftige Lösung erreichen“. Nachdem sich zwischenzeitlich auch die Bahn bei der Stadt gemeldet habe, werde in dem Gespräch im Mai Kompromissvorschlag der Stadt sein, einen Bahnsteig mit den geplanten 170 Metern Länge zu bauen, allerdings mit der Option einer Verlängerung, sollte es irgendwann einmal tatsächlich so lange Regionalzüge geben.

Stadträtin Uschi Barth (CDU) nutzte die Gelegenheit, die geplante Bahnunterführung Walkstraße einzuflechten, „von der wir seit 40 Jahren reden“. Eine eigentlich entsetzliche Chronologie, wie Rentschler meinte und jetzt nur noch auf politischen Druck „ganz oben“ im Berliner Bahntower setzen will. „Wir haben die Schnauze voll, wollen nach Berlin reisen und mit einem entsprechenden Ergebnis wieder zurückkommen“, wurde Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle noch deutlicher.