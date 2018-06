Hermann-Hesse-Schule freut sich über 5500 Euro

Mit zwei Urkunden und einer Förderung über 5500 Euro wurde die Hermann-Hesse-Schule beim Wettbewerb der Sparda Bank für ihr Projekt Schülerfirma „Schülerschmiede“ ausgezeichnet. Das Schulprojekt wurde zudem in der Kategorie Berufsvorbereitung von der NaturTalent Stiftung ausgezeichnet.

Uschi Feustel, Leiterin der Schülerfirma bedankte sich bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg für die Unterstützung und weiß genau, wofür die Spende eingesetzt wird: „Wir haben schon viele Ideen für unseren Gewinn. In unserer Kochwerkstatt benötigen wir dringend neue Herdplatten, eventuell auch Backöfen. Außerdem möchten wir unser Schulhaus mitgestalten und Tafeln mit der Arbeit unserer Schülerfirma drucken lassen, um diese in unserem Haus aufzuhängen. Wir möchten alle Schüler unserer Schule mit einer Finanzspritze für deren Klassenkassen unterstützen. Nicht zuletzt unterstützen wir auch wieder unsere Schule der Indischen Mission, welche ein ehemaliger Kollege unserer Schule ins Leben gerufen hat (www.ergo-haenle.de).“ Die Leiterin der Sparda-Bank Filiale in Aalen, Lilia Wolf, freut sich über das gelungene Abschneiden der Schule in ihrer Region: „Mit SpardaImpuls konnten wir in diesem Jahr 250 Projekte in weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg unterstützen. Dass eine Schule aus Aalen zusätzlich noch von der Jury mit dem Förderpreis ausgezeichnet wurde, freut mich ganz besonders.“ Der Förderwettbewerb 2016/2017 richtete sich an weiterführende Schulen in Baden-Württemberg mit den Bewerbungskategorien „Umwelt, Natur, Klima“, „Berufsvorbereitung“ und „Soziales“. 269 weiterführende Schulen haben mit ihren Fördervereinen an der dritten Runde von SpardaImpuls teilgenommen. 250 Schulen erhielten in der öffentlichen Online-Abstimmung die benötigten Stimmen, um eine Förderung zu erhalten. Die 50 Bestplatzierten erhielten bis zu 2500 Euro, weitere 200 Schulen bekamen eine Basisförderung von 500 Euro. Die Jury, bestehend aus der WWF Deutschland, der NaturTalent Stiftung und der Kinderhilfsaktion Herzenssache verteilte darüber hinaus fünf Förderpreise im Gesamtwert von 15 000 Euro. Foto: privat