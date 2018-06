Hering inszeniert TV-Komödie

Wenn an diesem Freitag, 12. Mai, die ARD im Ersten um 20.15 Uhr die TV-Komödie „Leichtmatrosen – Drei Mann in einem Boot“ ausstrahlt, ist dabei auch ein gutes Stück Ostalb mit an Bord. Denn Regisseur des Films ist Stefan Hering, Sohn des früheren Aalener Hochschulrektors Ekbert Hering.

Der 1972 in Stuttgart geborene Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor wuchs in Lautern auf und studierte, nach Abitur, Banklehre und Betriebswirtschaftsstudium, an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Danach absolvierte er in Hamburg ein Aufbaustudium Regie. Seither ist er als Regisseur tätig, als Produzent bei der Münchner Produktionsfirma „Drei Wünsche“ sowie als Drehbuchautor und Story Editor bei Constantin TV. Drei Männer, drei Krisen und ein Hausboot: In der schwungvollen Komödie „Leichtmatrosen“ nach dem gleichnamigen Roman von Tom Liehr sind drei Stuttgarter auf Brandenburgs Wasserstraßen unterwegs. Produziert wurde der Film von Lichtblick Media im Auftrag von ARD Degeto und SWR für das Erste.