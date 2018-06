Herbstmeister im Juni

Im Fußball ist es der Herbstmeister. In der Segelflug-Bundesliga gibt es das nicht. Hier werden die 19 Runden an 19 Wochenenden nacheinander geflogen. Und an der Spitze wird es immer dramatischer. Zwischen Bayreuth und dem Luftsportring (LSR) Aalen entbrennt jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denn der Abstand beträgt nur noch einen einzigen Punkt.

Am jüngsten Flugwochenende gab es nach den Wetterprognosen nur einen Tag an dem die schnellen Fluggeschwindigkeiten und somit die wertvollen Punkte erflogen werden konnten. Schon am frühen Morgen des Tages war das gesamte Bundesliga Team des Luftsportrings am Start. Doch das Wetter ließ sich noch etwas Zeit. Nur langsam entwickelten sich nutzbare Quellwolken, auf die die Segelflug-Piloten warten, am Himmel über dem Härtsfeld. Zeit um vor dem Start noch an der Taktik und den verschiedenen Richtungen, die gute Füge ermöglichen sollten, zu planen. Das etwas chaotische Himmelsbild zeigte sich auch auf den Satellitenbildern. Nur ein Streifen über der Schwäbischen Alb und weiter auf der Fränkischen Alb bis in die Richtung Regensburg schien als Flugstrecke sinnvoll zu sein.

Aigen und Schwarzer machen den Anfang

Peter Aigen und Steffen Schwarzer starteten als Erste. Anschließend Dieter Walz, Johannen Böckler und Bernd Bräuchler. So gut wie sich das Wolkenbild zeigte war die Thermik zu Beginn ihrer Flüge nicht. Die Frage: Richtung Osten oder Westen zu Fliegen war schnell beantwortet. Aigen mühte sich über der Alb Richtung Gerstetten und weiter nach Geislingen. Die anderen meldeten schon gute Thermik Richtung Harburg und Donauwörth.

Also war klar, die Elchinger Piloten mussten auf Ostkurs gehen. Und tatsächlich, ab Harburg/Schwaben standen perfekte Wolkenstraßen, die schnelles Vorkommen anzeigten. Bräuchler flog bis weit hinter Regensburg. Schwarzer weit in den Bayerischen Wald hinein. Die anderen wendeten schon etwas früher um in Zickzack, Flieger sprechen auch von „Jojo“, über der Fränkische Alb.

Schwarzer war zum wiederholten Male der schnellste Aalener Pilot. Seine Wertungsstrecke: 302 Kilometer mit einem Durchschnitt von über 121 Kilometer pro Stunde- Respekt. Bräuchler, ebenfalls mit einer ASW-27, war nur unwesentlich langsamer. Böckler war knapp zehn Stundenkilometer langsamer. In der Runde belegten die Luftsportring Piloten dann Runde sieben. Am Ende waren die Bayreuther dann trotzdem einen Platz in der Rundenwertung vor dem Luftsportring. Und das bedeutet 15 Punkte und nur 14 für den LSR. In der Gesamtwertung sind die Konkurrenten aus Bayern nun bis auf einen Punkt an den Aalener Titelverteidigern dran. Auch die Jugend des LSR war in der U-25-Liga wieder schnell unterwegs. Lars Ullmann, Matthias Pierro und Daniel Widmann konnten mit Ihren Flügen die Jugend des Luftsportrings auf Tabellenplatz drei bringen. Hier liegen die Mannschaften aus Bayern vor den Aalenern. Die U-25 Junioren aus Königsdorf führen vor dem Aeroclub Lichtenfells. Aber die Liga ist ja gerade mal zur Hälfte vorbei in der Jugend- und Bundesliga.