Herbstmärktle und Einkaufsabend locken in die City

Das Aalener Herbstmärktle bietet am Freitag, 9. und Samstag, 10. Oktober, kunstvolle und dekorative Produkte sowie schwäbische Leckereien auf dem Spritzenhausplatz an. Geöffnet ist das Märktle am Freitag von 10 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Am Freitag, 9. Oktober, laden die Betriebe unter dem Motto „Aalen nimmt sich Zeit für Sie“ zum Shoppen, Bummeln und Genießen ein.

Passend zur bunten Jahreszeit bieten auch in diesem Jahr verschiedene Aussteller auf dem Herbstmärktle ihre Waren auf dem Spritzenhausplatz an. An den einzelnen Ständen gibt es regionale und saisonale Produkte, die von Blumenschmuck über Töpferkunst bis hin zu Holz- und Filzprodukte reichen. Die Stände unter den herbstlichen Platanen laden ein, modisches Interieur passend zur Jahreszeit sowie liebevoll arrangierte Accessoires zu entdecken. Für das Essen und Trinken ist mit schwäbischen Spezialitäten gesorgt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser schönes Märktle in diesem Herbst unter Auflagen veranstalten können“, freut sich Citymanager Reinhard Skusa. Aufgrund der Corona-Situation gelten die Abstands- und Hygieneregelungen. „Unser Markt ist in diesem Jahr zu einem Rundgang aufgebaut, es gibt einen gekennzeichneten Ein- und Ausgang. Somit können wir die Besucher besser lenken und schützen“, erzählt Organisator Ulrich Prott. Zusätzlich weisen Hinweisschilder auf die Hygieneregeln hin. Sollten Sie Symptome haben, ist der Besuch des Märktles untersagt. Eine Maskenpflicht besteht nicht, ein Mund-Nasen-Schutz kann jederzeit freiwillig getragen werden.

Unter dem Motto „Aalen nimmt sich Zeit für Sie“ laden die Aalener Betriebe am Freitag, 9. Oktober bis 21 Uhr zum Shoppen, Bummeln und Genießen ein. Einige Plätze der Aktion „Herbstzauber“ werden an diesem Abend ab 19 Uhr illuminiert und sorgen so für eine ganz besondere Atmosphäre in der Innenstadt.