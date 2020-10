Herbstmärktle und Einkaufsabend in der Aalener Innenstadt

Für viele Händler und Kunsthandwerker ist das Aalener Herbstmärktle unter den Platanen die langersehnte Möglichkeit: Endlich wieder Produkte anbieten und Kunden treffen zu können, nachdem so viele Märkte abgesagt worden waren. Bis 16 Uhr am Samstagnachmittag werden auf dem Spritzenhausplatz an 20 Ständen in herbstlichem Ambiente regionale und saisonale Produkte sowie Kunsthandwerk angeboten: Unter Corona-Hygienebestimmungen. Handgefertigte schicke Mund-Nasen-Masken gibt es dort übrigens auch.

Zum Beispiel bei Claudia Klampfer. Wie der Name „Filzmaus“ es sagt, gibt es hier eigentlich Schönes aus Filz. Aber eben auch Masken. Mit dem Verkauf ist sie bisher sehr zufrieden. Gedrechselte Unikate aus Holz wie Schalen, Schmuck oder vieles mehr bietet Claudia Krämer an. Sie war schon öfter auf dem Herbstmärktle, wie das Geschäft lief, kann sie erst am Samstagnachmittag sagen. Besonders originelle Lampen findet man bei Sabine Dürr. Ihr Mann Bernd, der auch eine große Lampe für die Musikschule im Kulturbahnhof geschaffen hat, baut aus Klarinetten, Trompeten und Geigen Lampen und Kerzenleuchter, die es nur einmal gibt. Sie selbst verkauft Textilien – handgemachte farbenfrohe Gürtel, Schals, Loops – und eben auch Masken.

Maria Stütz-Walter und Edeltraud Polzer bieten wunderschöne handgemachte und auch bestickte Textilien an. Sie freuen sich sehr über das Herbstmärktle: „Endlich kann man wieder Leute treffen.“ Marktorganisator Ulrich Prott ist auch sehr zufrieden: „Die Besucher sind ein wundervolles Publikum. Und sie halten sich an die Hygieneregeln.“

Aber nicht nur auf dem Herbstmärktle war am Freitag etwas geboten. Am Abend gab es den ersten langen Einkaufsabend in der City. Bis 21 Uhr waren die Geschäfte geöffnet, die Fassaden der Stadthäuser sowie viele der floralen Arrangements des blühenden Herbstzaubers stimmungsvoll beleuchtet.

Auf den Straßen und in den Gassen sah man Familien mit Kindern, viele junge Leute, manche bepackt mit Einkaufstüten, andere einfach nur beim Flanieren. Die Bars, Kneipen und Restaurants erfreuten sich angesichts des lauen Herbstabends über regen Zulauf. Besonders rund um die Stadtkirche genossen die Menschen den „Herbstzauber“.

„Ich denke, wir können alle zufrieden sein mit dem Tag“, lautete das Resümee von Reinhard Skusa, Aalens City Manager, der sich ebenfalls unter die Leute gemischt hatte. Man habe ohnehin nicht das Ziel verfolgt, die großen Umsätze zu machen, sondern eher, „den Leuten wieder ein Stückchen Normalität zu geben und auf den Beginn der Herbstsaison hinzuweisen“. Das habe man erreicht.

Ob sich die zwei Stunden zusätzliche Öffnungszeit wirklich gelohnt haben, vermochte Maike Merz vom ZeitRaum im Kubus gegen 20 Uhr noch nicht zu sagen. „Aber die Leute, die da waren, die hatten richtig Lust.“ Es sei jedenfalls ein kleiner Vorgeschmack auf die am 8. November geplante lange Einkaufsnacht gewesen.

Steffi Bollheimer, Mitinhaberin der Boutique Lighthouse, zeigte sich sehr zufrieden. „Ab 19 Uhr lief’s wirklich gut.“ Man habe gemerkt, dass in der gesamten Stadt mehr Bewegung als sonst war.

Diesen Eindruck bestätigt auch Sabrina Kriegsmann von FairFashion. „Es war ein Kommen und Gehen. Aber es waren wenige von Auswärts da.“