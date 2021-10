Herbstmärktle auf dem Spritzenhausplatz

Der Herbst hält Einzug und somit steht auf dem Aalener Spritzenhausplatz das traditionelle Herbstmärktle an. Am Freitag, 8., und Samstag, 9. Oktober, präsentieren verschiedene Aussteller ihre herbstlichen Waren unter den Platanen. Diesmal erwarten den Besucher auf der Hobbymesse gleich 20 engagierte Aussteller, die ihre Waren aus den Bereichen Haus, Garten und Kunst präsentieren. Von der noch sommerlichen Blütenpracht über die herbstliche Dekoration bis hin zur mannshohen Skulptur reicht das Angebot. Wie gewohnt kommen auch die kulinarischen Freuden nicht zu kurz. So bietet der vierrädrige Summertime Saloon neben Kaffee und deftigen Frappys ebenfalls ein Glas Prosecco.

Der Markt ist am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Aufgrund der Corona-Situation gelten die Abstands- und Hygieneregelungen. „Unser Markt ist in diesem Jahr wieder zu einem Rundgang aufgebaut, es gibt einen gekennzeichneten Ein- und Ausgang. Somit können wir die Besucher besser lenken und schützen“, erzählt Organisator Ulrich Prott. Zusätzlich weisen Hinweisschilder auf die Hygieneregeln hin.