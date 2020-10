Herbstlicher Endspurt der LAC-Athleten

Essingen (an) - Beim Maultaschenlauf in Nattheim sind vier Essinger Läufer des LAC LaufTREFF´S erfolgreich an den Start geangen. Auf der kurzen Distanz über 5,3 Kilometer sicherte sich Franz Marschik den Tagessieg in seiner Altersklasse M 60.

Seine Vereinskameradin Marina Schmid belegte in ihrer Altersklasse M 55 den zweiten Platz. Auf der Langstrecke über 10,1 Kilometer ging der Altersklassensieg in der M 70 an Ernst Wolf. Hans-Peter Lang belegte den dritten Platz in seiner Altersklasse.

In Neuhengstett war für den LAC Essingen Wolfgang Schmidt (M 55) am Start. Die ersten sechs Kilometer lief es für den Essinger richtig rund. In Führung liegend musste Schmidt Tempo rausnehmen um nicht eine Verletzung zu riskieren. Am Ende reichte es für den Essinger zum zweiten Platz. In Neu-Ulm hatten die Speerwerfer Niklas Widmann, Hartwig Vöhringer und Ludwig Wolf stark mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen. So war an Bestleistungen nicht zu denken. Dafür gab es zwei Tagessiege zu feiern. Mit einer Serie von Würfen über die 50 Meter sicherte sich der amtierende baden-württembergische Mehrkampfmeister Niklas Widmann mit 52,92 Meter den Tagessieg in der Männerklasse. Hartwig Vöhringer holte sich in seiner Paradedisziplin in der Altersklasse M 60 den Tagessieg. Vereinskamerad Ludwig wurde Dritter.