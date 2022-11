Herber Rückschlag im Abstiegskampf

Friedrichshafen hat sich mit sensationellen Leistung und einem 7:1 zum klaren Derbysieger auf den Schwabsberger Bahnen gekürt. Ein herber Rückschlag für die Bundesliga-Kegler aus Schwabsberg im Kampf um den Klassenerhalt.

Schwabsbergs Aufstellung kaum verändert, konterten die Häfler sehr offensiv, sie stellten Michael Reiter auf Stephan Drexler und Torsten Reisser auf Fabian Seitz. Drexler wurde von Reiter sofort in die Defensive gedrängt und verlor sein Spiel mit 1:3 (628:693). Daneben lieferten sich Seitz und Reiser ein Duell auf Augenhöhe, das nach Sätzen ausgeglichen mit Vorteil für Seitz endete (654:644). In der Mittelpaarung trafen Daniel Beier auf Dejan Lotina und Ronald Endraß auf Oliver Lämmle. Beier gut startend, fand auf seiner zweiten Bahn nicht ins Spiel und wurde nach 60 Wurf durch Alexander Stephan ersetzt. Aber auch er konnte den immer stärker werdenden Lotina nicht aufhalten und beendete das Duell 1:3 (563:663). Endraß, in den letzten Spielen sehr erfolgreich, stand komplett neben sich, fand in keinem Satz zu seinem Spiel und unterlag Lämmle mit 1:3 (572:595). Was für ein Desaster für die Hausherren. Kann das Schlusspaar das eigentlich verlorene Spiel noch kosmetisch etwas aufbessern? Diese Aufgabe sollten Bastian Hopp gegen Jan Giray und Michael Niefnecker gegen Darko Lotina lösen. Sowohl Hopp (615:634) als auch Niefnecker (605:617) waren nicht in der Lage die anstürmenden Friedrichshafener im ersten Satz zu bändigen, beide konnten letztlich ihre Duelle ausgeglichen gestalten, mussten aber mit den schlechteren Holzzahlen die Punkte fünf und sechs an die Gäste abgeben. Nur 3637 Kegel stand auf der Anzeige der Heimmannschaft, die an diesem Tag auch mit einer besseren Leistung gegen die stark aufspielenden Sportfreunde aus Friedrichshafen und dessen Gesamtergebnis von 3846 Kegel wenig Chancen gehabt hätten. Beim Pokalspiel in Gerolsheim muss sich das Schwabsberger Team besser präsentieren.